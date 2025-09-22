Cum a început frauda cu sute de milioane de euro fictivi
În prima investigație, Recorder a arătat cum firma RICHRBT, cu sediul declarat într-un WC public, a fost preluată fraudulos prin depunerea unor acte false la Registrul Comerțului. Deși existau sesizări și indicii clare, instituția a aprobat modificările.
Ulterior, compania a raportat afaceri fictive de sute de milioane de euro și a primit cod de TVA de la ANAF, ceea ce i-a permis să facă tranzacții internaționale.
Registrul Comerțului admite că nu verifică autenticitatea documentelor depuse
În cazul firmei Runic Media SRL, transformată fără știrea proprietarilor în Smart Gathering SRL, documentele false au fost trimise pe e-mail.
Oficiul Național al Registrului Comerțului a aprobat cesiunea și schimbarea denumirii fără să facă o simplă verificare telefonică la numărul existent în acte. Întrebat de Recorder, ONRC a explicat că legea nu prevede procedura de confirmare directă cu fondatorii și că verificarea este strict „documentară”.
ANAF a validat bilanțuri false de sute de milioane și a emis coduri de TVA
Smart Gathering SRL a raportat venituri fictive de aproape 500 de milioane de euro între 2019–2023, iar ANAF nu doar că a validat bilanțurile, dar a emis și cod de TVA, deși firma nu depusese la timp toate declarațiile fiscale.
Procedura legală ar fi trebuit să blocheze acest pas, dar Administrația Fiscală Sector 1 a aprobat totuși înregistrarea. Situații similare s-au repetat și în cazul RICHRBT, semn al unor nereguli sistemice.
Odată credibilizată de ANAF, Smart Gathering a plasat comenzi uriașe pentru panouri fotovoltaice, folosind datele publice de la Ministerul de Finanțe. Furnizorii au fost convinși că au de-a face cu o companie solidă.
Marfa a ajuns în România, dar a fost imediat descărcată în depozite din Agigea și apoi transportată în Bulgaria, unde a fost vândută la preț redus. Doar de la un singur producător, firma a primit peste 15.000 de panouri, cu o valoare de peste 2 milioane de euro.
Alte trei firme fantomă au primit coduri de TVA în aceeași zi
Recorder a descoperit și alte companii suspecte care par să facă parte din aceeași rețea:
-
VORVAV & RYLS SRL, cu sediul lângă WC-ul public unde figura RICHRBT, a raportat peste 330 de milioane de euro.
-
ZEUS CORPORATION SRL, transformată dintr-o firmă de coafură într-un pretins producător metalurgic, a declarat afaceri de 200 de milioane de euro.
-
ROMNEF STEEL COMPANY SRL, firmă fără activitate reală din 2006, a fost reactivată cu bilanțuri de un miliard de lei.
Toate trei au primit cod de TVA de la Administrația Fiscală Sector 1, pe 1 august 2025, și figurează încă active în Registrul TVA.
În urma investigațiilor, președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat că a dispus o anchetă internă și așteaptă un raport din partea departamentului de integritate. Surse citate arată că și Ministerele Finanțelor și Justiției au creat un grup de lucru pentru identificarea soluțiilor.