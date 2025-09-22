În prima investigație, Recorder a arătat cum firma RICHRBT, cu sediul declarat într-un WC public, a fost preluată fraudulos prin depunerea unor acte false la Registrul Comerțului. Deși existau sesizări și indicii clare, instituția a aprobat modificările.

Ulterior, compania a raportat afaceri fictive de sute de milioane de euro și a primit cod de TVA de la ANAF, ceea ce i-a permis să facă tranzacții internaționale.

În cazul firmei Runic Media SRL, transformată fără știrea proprietarilor în Smart Gathering SRL, documentele false au fost trimise pe e-mail.

Oficiul Național al Registrului Comerțului a aprobat cesiunea și schimbarea denumirii fără să facă o simplă verificare telefonică la numărul existent în acte. Întrebat de Recorder, ONRC a explicat că legea nu prevede procedura de confirmare directă cu fondatorii și că verificarea este strict „documentară”.

Smart Gathering SRL a raportat venituri fictive de aproape 500 de milioane de euro între 2019–2023, iar ANAF nu doar că a validat bilanțurile, dar a emis și cod de TVA, deși firma nu depusese la timp toate declarațiile fiscale.

Procedura legală ar fi trebuit să blocheze acest pas, dar Administrația Fiscală Sector 1 a aprobat totuși înregistrarea. Situații similare s-au repetat și în cazul RICHRBT, semn al unor nereguli sistemice.

Odată credibilizată de ANAF, Smart Gathering a plasat comenzi uriașe pentru panouri fotovoltaice, folosind datele publice de la Ministerul de Finanțe. Furnizorii au fost convinși că au de-a face cu o companie solidă.

Marfa a ajuns în România, dar a fost imediat descărcată în depozite din Agigea și apoi transportată în Bulgaria, unde a fost vândută la preț redus. Doar de la un singur producător, firma a primit peste 15.000 de panouri, cu o valoare de peste 2 milioane de euro.

Recorder a descoperit și alte companii suspecte care par să facă parte din aceeași rețea:

VORVAV & RYLS SRL , cu sediul lângă WC-ul public unde figura RICHRBT, a raportat peste 330 de milioane de euro.

ZEUS CORPORATION SRL , transformată dintr-o firmă de coafură într-un pretins producător metalurgic, a declarat afaceri de 200 de milioane de euro.

ROMNEF STEEL COMPANY SRL, firmă fără activitate reală din 2006, a fost reactivată cu bilanțuri de un miliard de lei.

Toate trei au primit cod de TVA de la Administrația Fiscală Sector 1, pe 1 august 2025, și figurează încă active în Registrul TVA.

În urma investigațiilor, președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat că a dispus o anchetă internă și așteaptă un raport din partea departamentului de integritate. Surse citate arată că și Ministerele Finanțelor și Justiției au creat un grup de lucru pentru identificarea soluțiilor.