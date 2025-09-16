Președintele ANAF, Adrian Nicușor, a precizat în fața Parlamentului că, de la preluarea mandatului, instituția a depășit planul de colectare cu un miliard de lei în luna iulie, chiar și în contextul unei creșteri economice estimate la 2,5% și al reducerii voucherelor de vacanță. Totodată, el a recunoscut că există încă aspecte care necesită îmbunătățire și că activitatea nu este finalizată.

Adrian Nicușor a recunoscut că unul dintre problemele ANAF este solicitarea repetată a datelor contribuabililor, chiar și după ce acestea sunt deja înregistrate în E-factura. El a precizat că instituția încearcă, prin instruirea angajaților și prin discuții interne, să corecteze această practică, astfel încât controlorii să verifice mai întâi propriile baze de date înainte de a solicita informații suplimentare de la contribuabili.

Șeful ANAF a explicat că proiectul Big Data are ca scop crearea unor profile de risc pentru a evita situațiile în care contribuabilii trebuie să furnizeze aceleași informații de mai multe ori. El a recunoscut că, în prezent, încă apar erori în acest proces, dar și-a exprimat dorința ca, odată finalizată digitalizarea, ANAF să genereze deconturile și bilanțurile intern și să le transmită contribuabililor doar pentru confirmare.

Președintele ANAF, Adrian Nicușor, a fost audiat marți în Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, la cererea deputatului USR Cezar Drăgoescu. În cadrul audierii, Nicușor a explicat că reorganizarea instituției va fi implementată imediat după finalizarea procesului de digitalizare.

Acesta a justificat controalele frecvente la micii contribuabili, precizând că inspectorii ANAF, având același salariu, aleg adesea să se ocupe de contribuabili mai mici, unde munca este mai simplă, ceea ce duce la o subreprezentare a personalului în zona marilor contribuabili și la o suprasolicitare în rândul micilor contribuabili.

În timpul audierii, președintele ANAF a răspuns mai multor întrebări venite din partea parlamentarilor. În legătură cu situația inspectorilor fiscali, care petrec mai mult timp în birouri decât pe teren, Adrian Nicușor a explicat că „analizele realizate arată o distribuție necorespunzătoare a posturilor în cadrul instituției”.

”Nu neapărat dacă stai în birou este inefficient, bazele de date îţi permit lucrul ăsta, dar da, apare un fenomen destul de delicat. Având aceeaşi sumă, acelaşi salariu, colegii noştri preferă să nu lucreze la mari contribuabili şi să meargă către micii contribuabili, unde activitatea este mult mai simplă. Astfel, asistăm la o depopulare în zona marilor contribuabili şi o suprapopulare în zona micilor contribuabili. Poate şi de aici percepţia aceasta că micii contribuabili, care, repet, e reală, au fost mai des controlaţi. Repet, suntem aici să rezolvăm aceste probleme. Nu o să fie uşor. Avem nevoie să schimbăm mentalitatea şi sunt ferm convins că, odată finalizat procesul de digitalizare, astfel de discuţii vor fi mai puţine”, a explicat Adrian Nicuşor.

”Încercăm să identificăm toate problemele şi, după aceea, să reuşim să le explicăm şi sindicaliştilor şi tuturor celor prezenţi aceste aspecte. Suntem în analiză, nu pot să vă dau prea multe date, dar, în acest moment, nu vorbim de o reorganizare. Reorganizarea ANAF-ului va veni imediat ce un proces de digitalizare se finalizează. Aş prefera întâi să digitalizăm şi apoi să întocmim organigrame cu funcţii şi, la fiecare nouă organigramă, să vă explicăm în spate procesul de digitalizare care a stat la baza fundamentării ei”, a spus preşedintele ANAF.

Președintele ANAF, Adrian Nicușor, a explicat că, până în prezent, în 2025, structurile de control au stabilit sume de 248 de milioane de lei, dar au fost încasate doar 187 de milioane. El a precizat că, de multe ori, după ce se evaluează riscul unei societăți și se realizează controlul, încasările nu ajung la nivelul sumelor stabilite, deoarece patrimoniul companiei nu permite plata integrală. Nicușor a adăugat că instituția lucrează la îmbunătățirea indicatorilor de performanță pentru toate activitățile ANAF, iar pentru activitatea de inspecție există deja un astfel de indicator. El a menționat că sunt în curs consultări pentru modificarea indicatorilor începând cu 1 ianuarie, pentru a optimiza datele și performanța instituției.

Adrian Nicușor a oferit explicații și despre informațiile apărute în presă referitoare la așa-numitul „cuib de fantome”, adică sute de firme înregistrate la aceeași adresă.

”Mă bucur că mi-aţi ridicat această întrebare, este o întrebare care în spaţiul public s-a rostogolit destul de tare. Avem şi măsura Curţii de Conturi vizavi de firmele care funcţionează la acelaşi sediu. Suntem într-un grup de lucru cu colegii de la Ministerul Justiţiei, referitor la aceste aspecte. Avem o confuzie generală în spaţiul public între sediul social şi domicilul fiscal. Registrul Comerţului lucrează cu sediul social. Sediul social este înregistrat de către Registrul Comerţului. Foarte mulţi dintre cetăţeni au înţeles că pot să iei o firmă de pe net care să-ţi facă firma mai departe. Aceste firme oferă inclusiv sediul social. Apar o serie de contracte care nu sunt deloc profilul unui contribuabil de bună credinţă şi îmi pare rău că mulţi dintre contribuabili de bună credinţă pică în această plasă. Ce se întâmplă aici? Se întâlneşte un contract de închiriere în care contribuabilul care îşi deschide firma declară în cel mai mic detaliu că nu îşi va desfăşura nicio activitate la sediul social. Practic, el, prin această prevedere contractuală, i-a găsit şi soluţia, spune că la terţi, dar nu precizează tertii, nici nu are cum, pentru că este o societate nou înfinţată şi doar nu are contracte înainte de înfiinţare. Depune aceste date la Registrul Comercial fără să ţină cont de prevederile ANAF-ului şi de prevederile din legislaţia ONRC care spun aşa, atunci când nu funcţionezi la sediul social şi tu declari că nu funcţionezi la sediul social – fie că e o căsuţă postală, fie că nu e un spaţiu adecvat, eşti obligat de Codul de procedură fiscală, obligat prin declaraţia 050 să depui datele referitoare la domiciliul fiscal, un contribuabil care are sediul social şi declară că nu funcţionează acolo trebuie să-şi declare domiciliul fiscal”, a explicat preşedintele ANAF.

El a explicat că ANAF se raportează la domiciliul fiscal al firmelor și că, dacă o companie nu funcționează la sediul declarat și nu își actualizează domiciliul fiscal, instituția o poate inactiva conform Codului de procedură fiscală și procedurilor interne. În această situație, firma nu mai poate deduce TVA-ul sau alte cheltuieli, fiind obligată să plătească doar impozitele datorate.