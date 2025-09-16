Cu peste 40.000 de vizitatori în doar două zile, ediția de anul acesta a Festivalului Vinului Moldovenesc a transformat bulevardul Kiseleff într-o adevărată sărbătoare a vinului

Au fost cumpărate mii de carduri de degustări și au fost degustate peste 25.000 de pahare de vin, aproape dublu față de anul trecut.

Expozanții au vândut peste 11.000 de sticle de vin, spumant și divin.

Peste 400 de sortimente de vin au fost disponibile pentru degustare și achiziție

Vinul produs în Republica Moldova este exportat în peste 70 de țări, exporturile reprezentând 90% din volumul total produs. România este principala piață de export pentru Republica Moldova, cu 10 milioane de litri, reprezentând o cotă de piață de 20%.

În ultimii 9 ani, vinul moldovenesc a câștigat peste 8.000 de medalii la nivel internațional. Doar în 2024, mai mult de jumătate dintre distincțiile obținute au fost medalii de aur.

Pe parcursul celor două zile, publicul a avut ocazia să descopere vinuri și spumante din portofoliul producătorilor moldoveni, alături de divin, băutura tradițională cunoscută și ca vin ars. Cramele au adus în fața publicului atât vinuri premiate internațional, inclusiv cu aur, cât și noutăți în ediții limitate. Experiența a fost completată de degustări ghidate de somelieri, activități pentru copii și momente de gastronomie tradițională.

„Atmosfera de la această ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc a fost una extraordinară, plină de energie, curiozitate și bucuria de a descoperi. Ne-am bucurat să vedem atât de mulți oameni interesați să deguste vinurile Moldovei, să afle poveștile din spatele lor și chiar să își ducă acasă sticlele preferate. Este cea mai bună dovadă că vinul moldovenesc nu este doar un produs, ci o experiență care reunește tradiția, pasiunea și arta de a celebra împreună”, a declarat Ștefan Iamandi, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului din Republica Moldova.

România rămâne principala piață de export pentru vinurile moldovenești. În 2024, peste 10 milioane de litri de vin îmbuteliat – echivalentul a 20% din totalul exporturilor – au ajuns în România. În prezent, 68 de crame din Republica Moldova sunt prezente pe piața locală. Dincolo de România, piețe externe importante pentru vinurile moldovenești sunt Polonia, Olanda, Danemarca, Canada, Japonia și Coreea de Sud.

Partea artistică a festivalului a adus pe scenă trupe și interpreți apreciați, între care Lupii lui Calancea, The Mono Jacks, White Mahala Band, Eva Timuș, Nightshift Band și Moonlight Breakfast.

ONVV este expertul nr. 1 în sectorul vitivinicol, care contribuie la reglementarea și dezvoltarea domeniului, servind drept platformă pentru acțiunea comună a tuturor celor implicați în creșterea competitivității produselor vinicole, valorificarea autenticității și orientarea spre consumator, dar și promovarea vinurilor moldovenești prin programul și brandul național „Wine of Moldova”.

Despre Festivalul Vinului Moldovenesc

Festivalul Vinului Moldovenesc este un eveniment organizat anual, care promovează vinurile de calitate și cultura viticolă din Republica Moldova. Aflat la cea de-a cincea ediție, festivalul a adus laolaltă producători de vinuri, experți în domeniu și iubitori de vin, oferind o platformă pentru a explora și a celebra excelența vinurilor moldovenești.

Vinul Moldovei este exportat în peste 70 de țări ale lumii (90% din volumul total produs în Republica Moldova), fiind premiat cu peste 8.000 de medalii în ultimii 9 ani. Doar în 2024, mai mult de jumătate dintre distincțiile obținute au fost medalii de aur.