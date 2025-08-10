Guvernul Republicii Moldova continuă să surprindă printr-o măsură socială importantă, oferind un sprijin financiar unic tuturor elevilor din clasele I până la IX. Astfel, aproape 295.000 de copii vor primi câte 1.000 de lei moldovenești înainte de a începe anul școlar 2025-2026, o sumă care poate fi folosită pentru rechizite, haine sau alte necesități școlare.

Spre deosebire de România, unde voucherele educaționale sunt parțial distribuite și ajung târziu, Moldova implementează un program cu plată automată și fără birocrație.

Guvernul Republicii Moldova a decis, pentru al doilea an consecutiv, să acorde un ajutor financiar în valoare de 1.000 de lei moldovenești (echivalentul a aproximativ 261 de lei românești) fiecărui elev din clasele primare și gimnaziale, de la clasa I până la clasa a IX-a.

Acest sprijin se acordă automat, fără ca părinții să depună cereri, fiind procesat direct prin Casa Națională de Asigurări Sociale, pe baza informațiilor din Sistemul Informațional de Management în Educație.

„Ne dorim ca fiecare copil să înceapă școala cu tot ce are nevoie. De aceea, vom oferi un sprijin financiar important – câte 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I – IX. De aceste resurse vor beneficia aproximativ 295.000 de copii”, a declarat Dan Perciun, ministrul Educației din Republica Moldova.

Astfel, familiile din Republica Moldova nu trebuie să se preocupe de proceduri complicate sau întârzieri, banii fiind transferați direct pe cardurile beneficiarilor sau disponibili pentru ridicare de la oficiile poștale.

Programul include și copiii aflați în tutelă, plasament sau cei care beneficiază de protecție temporară, acoperind toate categoriile de elevi din învățământul primar și gimnazial, conform România TV.

„Plata se va face simplu și rapid: banii vor ajunge direct pe card sau vor putea fi ridicați de la poștă, fără cereri – pentru a economisi timp și a evita birocrația. Este un pas firesc în efortul nostru de a sprijini familiile și de a oferi copiilor un început de drum cât mai bun”, a precizat ministrul.

În contrast, România acordă vouchere educaționale de 500 de lei, dar doar elevilor proveniți din familii defavorizate, iar distribuția acestora este uneori întârziată, banii ajungând la beneficiari după începerea anului școlar. Mai mult, programul românesc, finanțat din fonduri europene, nu acoperă toți elevii din categoriile sociale defavorizate, deși peste 650.000 sunt eligibili.

Acest decalaj între cele două țări se reflectă și în ambițiile oficialilor de la Chișinău. Ministrul Educației din Republica Moldova și-a exprimat dorința ca țara să depășească România la testele internaționale PISA până în 2029, un obiectiv ambițios care subliniază importanța investițiilor în educație.

Pentru implementarea acestui program, Republica Moldova a alocat un buget total de 300 de milioane de lei moldovenești. Plățile vor începe oficial pe 4 septembrie 2025, astfel încât elevii să fie sprijiniți din timp pentru achiziția materialelor și echipamentelor necesare noului an școlar.

Această măsură este parte a unui efort mai amplu de a sprijini familiile și de a asigura un start cât mai bun copiilor în procesul educațional, eliminând grija costurilor legate de rechizite sau haine. Spre deosebire de sistemul românesc, soluția moldovenească pune accent pe rapiditate, accesibilitate și universalitate.