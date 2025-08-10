Concediu medical plătit integral se acordă părinților care îngrijesc copii cu vârsta de până la 7 ani. Situația este valabilă dacă minorul se află în carantină sau izolare. Perioada de concediu medical este considerată un drept fundamental al angajaților din România. Aceasta le permite să se recupereze sau să își îngrijească membrii familiei fără să își piardă veniturile sau locul de muncă.

Reglementările sunt prevăzute în mai multe acte normative: Ordonanța de Urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, Legea nr. 399/2006, dar și Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1398/729/2021 privind modificarea normelor de aplicare.

Obligația de plată a indemnizației revine angajatorului, iar suma se calculează ca procent din media veniturilor brute lunare din ultimele șase luni. Procentul variază între 75% și 100%, în funcție de tipul concediului medical și de natura afecțiunii.

Obținerea concediului medical este posibilă doar dacă angajatul îndeplinește aceste condiții:

Persoana solicitantă trebuie să fie înregistrată ca asigurată în sistemul public de sănătate și să achite contribuțiile aferente.

Minorul aflat în îngrijire trebuie să aibă cel mult 7 ani, iar dacă are handicap și suferă de afecțiuni intercurente, vârsta maximă este de 18 ani.

Solicitantul trebuie să aibă domiciliul sau reședința pe teritoriul României.

Este obligatoriu un certificat medical emis de medic, care confirmă necesitatea îngrijirii copilului din cauza bolii, carantinei sau izolării.

Indemnizația se acordă dacă părintele nu poate lucra de acasă. Este necesar un certificat eliberat de direcția de sănătate publică.

„Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, în cazul minorului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau izolării în condițiile Legii nr. 136/2020 este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10 din OUG nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare și se suportă integral din bugetul Fondului național unic de aigurări sociale de sănătate.”

Persoanele asigurate care, din cauza suspiciunii unei boli contagioase, nu au voie să își continue activitatea și nu pot munci la distanță, pot beneficia de concediu și indemnizație pe întreaga perioadă de carantină. Aceasta este stabilită prin certificatul emis de direcția de sănătate publică.

Părinții au, de asemenea, dreptul la concediu și plată integrală pentru îngrijirea copilului bolnav cu vârsta de până la 7 ani. În cazul copiilor cu handicap și afecțiuni intercurente, acest drept este valabil până la vârsta de 18 ani.

Indemnizația pentru îngrijirea copilului poate fi cerută de unul dintre părinți, cu respectarea cerințelor privind stagiul de cotizare.

Durata concediului este stabilită de medicul curant sau de medicul de familie, în funcție de perioada de carantină ori izolare indicată. Acest tip de concediu este utilizat în special în contexte epidemiologice. În plus, pentru pacienții cu afecțiuni oncologice, legea permite acordarea concediului și a indemnizației pentru maximum 45 de zile calendaristice anual, pentru fiecare pacient în parte.

Legea acoperă mai multe situații în care plata ajunge la 100% din venit: