Judecătorii Curții Constituționale au analizat articolul 65 alineatul (2) litera c) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, în forma anterioară modificării din 2018.

Textul respectiv condiționa participarea funcționarului public la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior de obținerea calificativului „bine” la evaluarea anuală a performanțelor profesionale din ultimii doi ani calendaristici.

Problema apărută era legată de utilizarea cuvântului „calendaristici”. Acesta făcea imposibilă evaluarea funcționarilor care, în perioada de referință, au avut raportul de serviciu suspendat pentru concediul de creștere a copilului. În lipsa acestor evaluări, persoanele vizate erau private de dreptul de a participa la examenele de promovare.

Curtea Constituțională a reținut că prevederile criticate generau o discriminare evidentă. Funcționarii care au beneficiat de concediu de creștere a copilului erau dezavantajați față de colegii lor, pentru că nu puteau obține evaluările profesionale cerute de lege. Astfel, le era îngrădit dreptul de a accede la concursuri sau examene de promovare, deși absența lor era justificată prin exercitarea unui drept fundamental, acela de a îngriji copilul.

Judecătorii au subliniat că dispozițiile legale afectau principiul egalității în drepturi prevăzut de Constituție. Practic, acești funcționari publici erau penalizați pentru simplul fapt că au intrat în concediu pentru creșterea copilului, ceea ce contravine normelor fundamentale.

Decizia Curții Constituționale elimină termenul „calendaristici” și înlătură, astfel, bariera legală care bloca promovarea funcționarilor aflați în concediu de creștere a copilului. Din acest moment, evaluările profesionale și concursurile de promovare nu mai pot fi condiționate strict de perioada ultimilor doi ani calendaristici, ci trebuie adaptate astfel încât să nu creeze discriminări.

Această hotărâre are caracter definitiv și general obligatoriu. Prin urmare, toate autoritățile și instituțiile publice vor fi obligate să țină cont de ea. Practic, părinții funcționari aflați în concediu pentru creșterea copilului vor putea participa la examene de promovare și vor putea fi evaluați fără să fie dezavantajați de perioada de suspendare a raportului de serviciu.