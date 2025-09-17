Piața aurului din România rămâne activă și în acest an, preţul gramului urcând frecvent în tandem cu cotațiile internaționale. Pentru cei care vor să vândă bijuterii din aur pe care nu le mai poartă, alegerea corectă a punctului de vânzare poate face diferența între câteva zeci și sute de lei pe gram. Cele mai bune opțiuni (și de ce):

1. Dealeri specializați / case de cumpărare aur. Plătesc de obicei în funcție de cotația spot a aurului și oferă evaluări profesioniste (analiză de puritate, cântărire), ceea ce duce la oferte mai corecte comparativ cu amanetul obișnuit. Exemple din piață: Tavex și GoldBars care afișează proceduri transparente și calculatoare de estimare.

2. Magazine de bijuterii mari și ateliere care acceptă aur la schimb (trade-in). Dacă accepți bijuterii la schimb pentru a cumpăra altele, unele magazine oferă un preț „valoric” clar pe gram (fără comisioane ascunse), ceea ce poate fi avantajos pentru anumite tranzacții. Exemplu: AursiArgintă/atelierelor care promovează schimbul valoric.

3. Case de amanet mari (rețele mari). Oferă plată imediată și promoții punctuale (campanii sau prețuri afișate), dar frecvent aplică comisioane sau marje mai mari decât un cumpărător specializat. Exemple cu tarife promoționale: Tezaur (campanii amanet) și case de amanet locale.

4. Platforme online/marketplace (vânzare directă persoană-persoană). Pot aduce prețuri mai mari (dacă găsești cumpărător particular dispus să plătească mai mult), dar implică risc (fraudă), timp și costuri cu livrarea/garantarea autenticității. (surse generale despre vânzare și piață online).

Cumpărătorii specializaţi (dealeri/retailer-i de aur, rafinării). Pentru majoritatea vânzătorilor, aceștia oferă cel mai bun preț net deoarece reduc marja, plătesc în funcție de curs și au proceduri de evaluare care minimizează „surprizele”. (Tavex, GoldBars, site-uri specializate de buyback).

Magazine mari care oferă „aur la schimb”. Dacă planifici să cumperi o piesă nouă, unele ateliere oferă o conversie foarte transparentă, ceea ce poate fi avantajos comparativ cu casă de amanet.

Atenție! Casele de amanet îți oferă lichiditate imediată, dar de cele mai multe ori nu plătesc la nivelul celui mai bun cumpărător specializat — excepțiile sunt campaniile promoționale sau contractele speciale.

Compară oferte: folosește calculatoare online ale cumpărătorilor specializați pentru estimare și cere minim 2–3 oferte înainte de a trage concluzia. Exemple de calculatoare/estimatoare: site-uri buyback.

Cunoaște cotația: verifică cursul gramului în ziua vânzării (surse oficiale / site-uri de metale prețioase) — negocierea pornește de la acest nivel.

Cere testul de puritate: cumpărătorul autorizat ar trebui să poată dovedi puritatea și să ți-o explice (XRF sau alte teste).

Evaluează riscul la vânzarea online: vânzarea directă P2P poate aduce preț mai bun, dar pune probleme de securitate și fraudă; folosește platforme cu recenzii și metode sigure de plată.

Gândește-te la opțiunea „aur la schimb” dacă vrei o altă bijuterie — unele magazine dau valoare practică mai bună decât banii cash în anumite cazuri.

Vânzarea grabnică la primul amanet mic. Poate costa bani; mai bine cere un raport de evaluare și compară.

Așteptarea unei „urgențe” te forţează la preț mai mic. Dacă nu ai nevoie urgentă de bani, compararea și negocierea îți pot aduce câștig.

Tranzacţiile cu metale preţioase (inclusiv aurul) sunt reglementate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 190/2000 (regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase) — definește tipurile de aur (bijuterii, aur financiar, aur de investiţii), obligaţii de autorizare și reguli de comercializare.

Unde și prin cine se pot face tranzacțiile? Legea prevede că operaţiunile cu aur financiar şi aur pentru investiţii trebuie efectuate prin intermediul operatorilor autorizaţi (există proceduri de autorizare/abilitare pentru comercianți). Pentru bijuterii (obiecte clasice de uz), persoanele fizice pot să cumpere/dețină și să vândă, însă comerţul organizat (colectare/recommercializare) este reglementat și supus autorizațiilor şi obligațiilor de evidență.

Persoanele fizice/juridice autorizate să efectueze operaţiuni cu metale preţioase au obligația să asigure evidenţa strictă a operațiunilor (înregistrare, documente justificative, identificarea părților). Autorizația/abilitarea e reglementată prin OUG și acte administrative conexe.

La nivelul prevenirii şi combaterii spălării banilor / finanţării terorismului există reguli care impun raportarea tranzacțiilor suspecte și a tranzacțiilor în numerar peste anumite praguri (ex.: echivalentul a 10.000 euro pentru operațiuni în numerar este un prag de referință în regimul de raportare). Instituţiile şi operatorii obligaţi (inclusiv cei care lucrează cu metale preţioase) trebuie să aplice proceduri AML şi să raporteze operaţiunile suspecte.

Identificare clienți / copii acte: documentele ANAF/serviciile teritoriale şi anunţurile de valorificare arată practici curente — comercianții şi casele de amanet cer copie după actul de identitate la tranzacții (în special pentru loturi/valori ridicate) și păstrează evidențe pentru licitații/valorificări. Aceste practici reflectă obligațiile legale de evidență şi combatere a fraudei/spălării banilor.

Când apare obligaţia fiscală? Dacă vinzi ocazional bijuterii personale, în general nu este insistent vorba de TVA sau accize în sarcina vânzătorului persoană fizică; însă dacă activitatea devine repetată / organizată (practică comercială), atunci este considerată activitate economică şi intră în sfera impozitării (impozit pe venit sau pe profit, TVA în funcţie de natura activităţii/registrului TVA etc.). ANAF are ghiduri care tratează situații (ex: regimul bunurilor second-hand, producţie/valorificare bijuterii etc.).

Codul fiscal prevede un regim special pentru aurul de investiţii (de regulă tratat distinct faţă de bunurile de consum). Transferul aurului financiar şi titlurilor de valoare asociate poate avea reguli fiscale specifice (determinarea câștigului/pierderii, excepţii la impozitarea anumitor operaţiuni).

Ce înseamnă practic pentru o persoană fizică care vrea să vândă bijuterii din aur (paşi şi reguli)? Poți vinde bijuterii personale oricui (persoană fizică sau firmă), dar dacă vinzi la un magazin sau comerciant autorizat, aceştia îţi vor cere documente de identitate și vor înregistra tranzacția (ex.: case de amanet, dealeri specializaţi). Dacă vinzi ocazional (de ex. câteva piese din gospodărie) și nu e vorba de o activitate organizată, partea fiscală rămâne, de regulă, simplă — dar păstrează dovezi (facturi/bonuri, copii după acte) — util la demonstrarea provenienței.

Dacă vinzi în mod repetat sau colectezi aur ca activitate (colector / revânzător), ai nevoie de autorizare și trebuie să respecți obligațiile fiscale şi de evidență (înregistrare TVA, contabilitate, impozite). Pentru tranzacții de valoare mare (numerar peste praguri sau suspiciuni), tranzacţia poate fi raportată autorităților AML; fii pregătit cu actele care dovedesc proveniența aurului.