Având în vedere instabilitatea geopolitică globală, inflația în creștere și potențialele modificări ale ratei dobânzii, mulți consumatori caută refugii sigure pentru numerar.

Pentru cei care vor să investească în metalul prețios, lingourile și monedele de aur de o uncie pot fi o opțiune populară, dar nu sunt potrivite pentru toată lumea. Lucruri precum primele, calendarul, stocarea și alți factori contează atunci când vine vorba de investiții în aur, potrivit CBS News.

Iată ce spun experții despre opțiunile de 1 uncie și ce trebuie să știți înainte de a cumpăra aur acum.

Probabil că prețurile vor continua să crească. Prețurile aurului se situează în prezent la aproximativ 3.600 de dolari per uncie – în creștere față de mai puțin de 3.400 de dolari pe uncie cu doar câteva luni în urmă și 1.500 de dolari în urmă cu cinci ani.

Deși poate fi riscant să cumperi ceva cu prețuri la cele mai ridicate valori, cei mai mulți experți consideră că aurul merită să investești pentru că prețul său va continua, probabil, să crească.

„Sunt optimist și cred că aurul este o opțiune solidă de investiții de luat în considerare în portofoliul de investiții”, spune Eric Elkins, CEO al Double E Financial Solutions. ”Simt asta din cauza pieței globale volatile cu care ne confruntăm. Avem tarife, rate ale dobânzilor care sunt încă ridicate, tensiuni globale etc. Din punct de vedere istoric, atunci când există un nivel mare de incertitudine, atunci aurul poate fi o soluție bună”, explică el.

Pentru produsele de 1 uncie, cum ar fi lingouri și monede, prima față de acest preț este deosebit de bună în acest moment, spun experții.

Prima este cât de mult peste „prețul spot” al aurului plătiți pentru a-l achiziționa. Prețul spot, spune Elkin, este „ca MSRP pentru o mașină. Cu o mașină, s-ar putea să vedeți prețul mașinii dedesubt, la sau peste MSRP. Când vine vorba de aur, prețul de piață este de obicei peste prețul spot, dar scopul este să îl cumpărați cât mai aproape de prețul spot.

Iar diferența dintre prețul spot și prețul de piață este destul de atrăgătoare.

„Primele curente pentru anumite monede de aur – în special cele de 1 uncie – sunt extrem de atractive acum”, spune Cordier.

În general, primele sunt mai mari pentru valorile mai mici de aur din cauza costurilor mai mari de producție.

Tensiunile geopolitice sunt tot mai mari, iar piețele sunt incerte în aceste zile. Asta înseamnă un risc crescut pentru investitori.

Din fericire, aurul este în mare parte necorelat cu alte clase de active. Acest lucru îl face o investiție bună, cu risc scăzut în perioadele de volatilitate sau când doriți să diversificați portofoliul și să vă protejați împotriva potențialelor pierderi în alte domenii de investiții.

„Cred că, dintr-un punct de vedere strict economic, dacă cumpărați aur în economia actuală cu inflație ridicată, probabil că acesta prezintă cel mai mic risc de pierdere de capital din toate celelalte speculații sau investiții”, spune Chuck Czajka, fondatorul Macro Money Concepts. Poate fi văzută și ca o formă de „asigurare de avere”, spune Czajka. Aurul este pentru investitorul care caută siguranță”, spune el.

Deși lingourile și monedele de aur de 1 uncie pot fi o investiție inteligentă, nu sunt lipsite de riscuri. În primul rând, nu sunt foarte lichide. Deși le poți vinde și transforma în numerar, uneori, asta ar putea dura ceva timp.

De asemenea, sunt ușor de contrafăcut și necesită o anumită securitate și depozitare.

„Opțiunea unui fond mutual cu aur elimină riscul de a avea aur fizic în posesia ta”, spune Steve Azoury, președinte la Azoury Financial.

Și, în ciuda a ceea ce spun experții și prognozele, există întotdeauna șansa unei scăderi a prețurilor. Dacă intenționați să dețineți aurul doar pe termen scurt, asta ar putea însemna o mare pierdere financiară pentru unii investitori.