În ambele scenarii, acțiunile cu dividende pot depăși anul viitor. Majoritatea acțiunilor de creștere au evoluat semnificativ, iar anul viitor ar putea avea loc o rotație similară cu 2022, în care investitorii își caută refugiu în companii cu caracteristici defensive.

Dacă piața continuă să crească, acțiunile de dividende vor avea de câștigat, deoarece ratele dobânzilor mai scăzute încurajează investițiile în acțiuni în locul obligațiunilor cu randamente în scădere, potrivit 247wallst.

Când ratele dobânzilor scad, obligațiunile nou emise poartă cupoane mai mici, astfel încât veniturile devin mai puțin atractive decât acțiunile. Investitorii care au nevoie de randamente mai mari decât randamentele în scădere ale obligațiunilor se vor îndrepta adesea către plătitorii de dividende.

Evergy este o utilitate electrică reglementată, cea mai mare din Kansas. Deservește aproximativ 1,7 milioane de clienți în jumătatea de est a Kansasului și jumătatea de vest a statului Missouri.

Acțiunile la utilități sunt printre cele mai sigure locuri pe care să pariezi. În timp ce majoritatea companiilor riscă să fie lovite de tarife semnificative, utilitățile sunt aproape în întregime interne. Evergy este o utilitate electrică, așa că beneficiază și de extinderea transportului.

Creșterea rămâne lentă deocamdată, dar managementul plănuiește o țintă de creștere a câștigurilor pe termen lung de 4-6% până în 2029.

Acțiunile EVRG au depășit semnificativ piața în acest an. Sunt în creștere cu 15,35% până în prezent. Rezultatele din trimestrul 2 au depășit estimările analiștilor cu 8,43% pe linia de sus și cu 5,79% pe linia de jos. Produce 3,76% și poate continua să funcționeze bine datorită vântului din spate.

Public Storage este cel mai mare REIT cu auto-stocare din SUA. Compania își obține cea mai mare parte a veniturilor din chirie de la unitățile de depozitare. Construiește șiruri de camere fără ferestre, de dimensiunile unui garaj, pe care apoi le închiriază lunar pentru depozitare. Este aproape ca un abonament.

Acțiunile PSA au scăzut cu 2,2% până în prezent și cu 29% de la maximul din 2022, dar ar putea începe să crească mai agresiv începând cu anul viitor. Analiștii se așteaptă la o creștere a FFO de 0,6% în 2025, 3,34% în 2026 și o accelerare suplimentară mai târziu în acest deceniu. La fel, se așteaptă ca creșterea veniturilor să se accelereze și poate depăși 5 miliarde de dolari anul viitor.

Atmos Energy este cel mai mare distribuitor de gaze naturale din SUA. Nu produce gaze. Atmos cumpără gaz de pe piața angro și îl livrează utilizatorilor finali prin propriile sisteme de distribuție și transport.

În prezent, compania investește masiv în modernizarea infrastructurii și cheltuiește aproximativ 2 miliarde de dolari anual.

Aceste investiții o ajută să atragă noi clienți industriali, inclusiv centrele de date. Pilele de combustibil alimentate cu gaz natural sunt considerate energie aproape curată și sunt mai fiabile. În plus, boom-ul exporturilor de gaze naturale din SUA către Europa duce la o cerere și mai mare de infrastructură de gaze naturale.

Acțiunile ATO au crescut cu 18,6% de la începutul anului datorită acestui vânt din spate. Analiștii văd o creștere semnificativă a veniturilor în următorii ani, iar acest lucru îl poate ajuta să-și mențină performanța. Se preconizează că veniturile din AF 2025 vor crește cu 17,1%, iar veniturile din AF 2026 vor crește cu 14%.

Randamentul dividendelor este oarecum modest la 2,12%, dar obțineți o utilitate în creștere rapidă, cu un potențial de creștere solid.