Elena Udrea a ieșit din nou în prim-plan printr-o declarație surprinzătoare îndreptată împotriva lui Neluțu Varga și a clubului CFR Cluj. Fosta consilieră a președintelui Traian Băsescu a afirmat că formația ardeleană ar fi, de fapt, „echipa sistemului”, beneficiind de sprijinul fostului șef al SRI, Florian Coldea.

Dumitru Dragomir este de părere că ieșirea publică a Elenei Udrea împotriva lui Neluțu Varga ascunde, de fapt, o luptă pentru un teren extrem de valoros aflat în apropiere de Cluj-Napoca. Invitat în emisiunea Profețiile lui Don Mitică, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a estimat valoarea acestui teren la aproximativ 3 miliarde de euro.

Dumitru Dragomir a comentat că Neluțu Varga este atacat de mai multe persoane, pe fondul unui conflict legat de un teren extrem de valoros de lângă Cluj-Napoca. Fostul șef al Ligii a explicat, în cadrul emisiunii Profețiile lui Don Mitică, că terenul ar putea găzdui mii de apartamente, ceea ce ar aduce o valoare de miliarde de euro, iar această miză financiară stă la baza disputelor dintre părți.

El a subliniat că Neluțu Varga este un om respectat și că grupul influent din Cluj, care deține terenul și are conexiuni puternice, a rămas unit de-a lungul timpului, indiferent de apartenența politică, protejându-și astfel afacerile imobiliare strategice. Dragomir a mai menționat că cererea pentru terenuri de construcții în Cluj este foarte mare, iar prețurile rivalizează cu cele din Budapesta, ceea ce face ca lupta pentru acest teren să fie extrem de intensă.

„Cei care ies din puşcărie au un tupeu ieşit din comun şi atacă pe toată lumea, asta am observat. Pe Neluţu Varga îl mai atacă şi altul. Dacă reuşeşte cineva la noi în ţară ori e putinist, ori eşti comunist, ori eşti fiu de securist. Neluţu Varga este un om simplu, de toată isprava. Elena Udrea l-a atacat pentru că se bat pe terenul ăla de lângă Cluj. Pământul ăla e mai bun decât briliantele din Africa. Acolo dacă faci 3000 de apartamente, eşti om de trei miliarde de euro, nu de lei. Asta e miza între ei. Pământul face peste 300 de milioane de euro, doar pământul, da? Clujul are foame pentru teren pentru construcţii… Asta ştiu sigur că pentru pământ se bat. Proiectul este pentru 3500 de apartamente, din ceea ce ştiu eu. Pune 100.000 de apartament… Pe altceva, pe ce să se bată? Gaşca e mare acolo, afacerea e mare de tot. Clujul e căutat, e aproape la nivelul Budapestei, ca preţuri. Neluţu e băiat deştept. S-a agăţat de nişte oameni foarte influenţi. Grupul de la Cluj este foarte tare. De pe timpul lui Ceauşescu şi până acum sunt foarte tari. Sunt în partide diferite şi uniţi toţi. Nu pătrunde nimic între ei”, a spus Dumitru Dragomir la Profeţiile lui Don Mitică.

Elena Udrea a afirmat că Neluțu Varga ar fi legat de Florian Coldea și că echipa CFR Cluj a beneficiat de sprijin din partea sistemului din fotbal, fiind susținută constant de oficiali precum Burleanu, pus de Coldea la FRF.

Ea a susținut că gruparea clujeană a obținut victorii chiar și atunci când nu era pregătită sau nu avea motive să câștige, sugerând astfel o influență externă asupra rezultatelor echipei.