O investigație Recorder a arătat că una dintre cele mai mari firme din România, clasată în top 100 pe baza cifrelor raportate și validate de ANAF, nu există în realitate. Publicația a descoperit o schemă complexă prin care SRL-urile au fost sustrase de la proprietarii legitimi, fără ca autoritățile să verifice situația, în ciuda sesizărilor făcute. Fiscul afirmă că „are în monitorizare” cazul de opt luni.

Potrivit jurnaliștilor Recorder, RICHRBT 1 SRL este o firmă care declară autorităților române că se ocupă cu lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor.

Conform datelor raportate și validate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, firma ar trebui să fie cea mai mare companie de construcții de drumuri din România, raportând pentru 2023 venituri totale de peste 3,61 miliarde de lei (peste 700 de milioane de euro).

Firma este clasată pe locul 64 în topul celor mai mari 100 de companii din România, cu venituri mai mici decât Romsilva și ușor mai mari decât cele ale unei companii internaționale renumite, și anume Coca-Cola.

Totuși, investigația Recorder arată că niciuna dintre cifrele din bilanțurile depuse și validate de ANAF nu corespunde realității. Pentru cei 1.251 de angajați raportați în 2023, profitul declarat este impresionant, depășind 312 milioane de lei (62 milioane de euro), conform portalului Termene.

Recorder a descoperit că numeroase informații despre companie sunt false: sediul declarat al RICHRBT 1 SRL este, de fapt, adresa unui WC public din Piața Charles de Gaulle, nr. 16, București. De asemenea, sediile secundare indicate în țară fie nu există, fie găzduiesc alte afaceri, precum șaormerii, saloane de evenimente sau alte firme de construcții.

Investigația arată că cei din spatele firmei au schimbat numele de mai multe ori și că, inițial, compania ar fi fost sustrasă lui Gabriel Stroe, un bărbat care locuiește la marginea capitalei și care deținea un mic butic de vinuri.

Bărbatul a declarat că a pierdut firma, inițial denumită Regas Comservimpex SRL, după ce o hârtie falsă a fost depusă la Registrul Comerțului de către un anume Vasile Ciot. Registrul Comerțului nu a răspuns solicitării Recorder de a clarifica dacă a verificat schimbarea acționariatului și a administratorului.

În plus, proprietarul de drept susține că, încă din mai anul trecut, a depus plângeri la poliție și sesizări la Registrul Comerțului și ANAF, însă până în prezent nu a fost chemat la audieri și nu a primit niciun răspuns.

Economistul Adrian Negrescu a spus că i-a cerut public ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să declanșeze o anchetă de urgență în cazul acestei firme. Potrivit lui, nu se poate ca o companie cu cifră de afaceri mai mare decât Coca-Cola să nu aibă datorii la stat și să nu fie verificată de ANAF.

„I-am cerut astăzi public ministrului Nazare sa declanșeze o anchetă de urgență în cazul firmei fantomă prezentată de cei de la Recorder. Nu se poate să ai o cifră de afaceri mai mare decât Coca Cola și nimeni din ANAF să nu se intereseze ce este cu această companie mai cu seamă ca, în mod suspect, nu apare cu datorii la stat”, a scris el pe Facebook.

Adrian Negrescu a spus că multe companii din România sunt înregistrate pe numele unor persoane care nu au nicio legătură cu acestea, datele lor fiind furate și folosite pentru înființarea firmelor, proprietarii reali riscând să devină victime nevinovate.

Economistul a subliniat că există o complicitate serioasă din partea Registrului Comerțului și a Ministerului de Finanțe, care nu a verificat aceste tranzacții.