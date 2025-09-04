Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis joi, într-o postare pe Facebook, că recentele acuzații legate de companiile în care este asociat „induc intenționat în eroare opinia publică”. Oficialul afirmă că nu are nimic de ascuns și că atacurile au legătură cu reformele derulate de Ministerul Finanțelor și ANAF.

Nazare a precizat că a devenit asociat în cadrul Comunicare SRL în septembrie 2022, prin succesiune, după decesul soției sale. El a subliniat că nu a deținut niciodată calitatea de administrator, astfel încât nu poate fi responsabil pentru obligațiile de gestiune.

Datoriile firmei – prezentate drept „uriașe” în unele materiale de presă – reprezintă, potrivit ministrului, creditări din fonduri proprii ale asociaților, nu restanțe către bugetul de stat.

În iulie 2025, ANAF a declarat firma inactivă fiscal, invocând expirarea sediului social.

„În realitate, societatea deținea imobilul respectiv încă din 2016, ceea ce asigură sediu valabil pe termen nelimitat”, explică Nazare.

ONRC a confirmat oficial, printr-un act emis pe 6 august 2025, că inactivarea fiscală a fost o eroare administrativă.

Ministrul a mai precizat că firma a înregistrat profit în 2023, însă activitatea redusă din 2024 a generat pierderi, „un fenomen normal în viața unei companii”. El a adăugat că bilanțurile au fost depuse întotdeauna conform legii, contrar afirmațiilor din spațiul public.

Despre Winkampaign SRL, Nazare a arătat că firma a fost înființată în 2022 și că Comunicare SRL deține doar 16,5% din capital.

„Nu sunt administrator și, prin lege, nu pot fi. Responsabilitatea depunerii bilanțurilor revine exclusiv administratorului”, a precizat ministrul.

Nazare a respins categoric informațiile potrivit cărora ar fi vizat într-un dosar penal internațional.

„Autorii materialului au depășit cu mult orice fantezie. Probabil de aceea textul nu a fost asumat prin semnătură”, a scris acesta.

Ministrul a punctat că, în ultimele două luni, ANAF a făcut progrese în colectarea taxelor, combaterea insolvențelor frauduloase și descoperirea evaziunilor fiscale. Aceste acțiuni ar fi generat nemulțumiri „în multiple zone de influență”.

„Un lucru este clar: activitatea va continua cel puțin în același ritm ca și până acum, oricât ar încerca unele site-uri sau voci din spațiul public să se facă auzite”, a conchis Alexandru Nazare.

În final, oficialul a amintit că România se confruntă cu un deficit bugetar istoric și că redresarea presupune „o muncă imensă, zi și noapte, alături de echipa din minister”.