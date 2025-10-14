ANAF a colectat 130 de miliarde de lei în trimestrul III 2025, în creștere cu 11% față de 2024

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că, în ultimele trei luni, a declanșat o schimbare de atitudine la nivelul ANAF, o instituție-cheie pentru buna funcționare a statului, care, ani la rând, a fost percepută ca fiind greoaie și ineficientă. El a precizat că rezultatele acestei noi dinamici se văd deja în cifre, menționând că, în perioada iulie–septembrie 2025, ANAF a colectat 130 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 11% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Nazare a subliniat că aceasta este doar o etapă inițială, întrucât o instituție atât de mare și complexă nu se poate transforma peste noapte, dar a afirmat că direcția este clară: profesionalizare, digitalizare și responsabilitate. El a arătat că efortul este uriaș, întrucât recuperarea decalajelor privind digitalizarea, performanța și încrederea contribuabililor, dar mai ales schimbarea mentalității instituționale, presupune muncă intensă și consecvență.

Ministrul și-a exprimat încrederea că noul președinte, Adrian Nica, este persoana potrivită pentru a conduce acest proces de schimbare.

„În ultimele 3 luni, am declanșat o schimbare de atitudine la nivelul ANAF — o instituție-cheie pentru buna funcționare a statului, dar care, ani la rând, a fost percepută ca fiind greoaie și ineficientă. Rezultatele acestei noi dinamici se văd deja în cifre: în perioada iulie–septembrie 2025, ANAF a colectat 130 de miliarde de lei, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. Este, desigur, doar un început — o instituție atât de mare și complexă nu se poate transforma peste noapte. Dar direcția este clară: profesionalizare, digitalizare și responsabilitate. Efortul este însă uriaș. Recuperarea decalajelor privind digitalizarea, performanța și încrederea contribuabililor, dar mai ales schimbarea mentalității instituționale, presupune muncă intensă și consecvență. Am încredere că noul preşedinte, Adrian Nica, este persoana potrivită să conducă acest proces de schimbare", a scris, joi, Nazare pe contul său de Facebook.

Nazare a dezvăluit faptul că, în interiorul ANAF, lucrează numeroși oameni de calitate, specialiști experimentați, motivați și dornici să restabilească încrederea publică în instituție. El a precizat că o parte dintre aceștia fac parte din noul grup de lucru pentru Operațiuni Speciale, format împreună cu președintele ANAF, și că această divizie specială are un mandat clar: să investigheze marile dosare care au trenat ani la rând și să se concentreze pe sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă fiscală. Ministrul a menționat că primele rezultate sunt deja vizibile în spațiul public și confirmă că direcția aleasă este corectă.

Nazare a adăugat că, prin digitalizare, eficientizare operațională și, mai ales, printr-o nouă atitudine, se așteaptă ca rezultatele să se multiplice, în ciuda atacurilor din spațiul public, care, potrivit lui, nu fac decât să confirme că se fac lucrurile care trebuiau realizate demult. El a subliniat că România are nevoie de o administrație fiscală modernă, corectă și eficientă și a afirmat că acest proces a început deja.