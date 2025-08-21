Într-o precizare oficială transmisă pe 20 august 2025, Compania Națională „Poșta Română” anunță că, până la această dată, nu a primit niciun fel de informații tehnice despre aplicația EPIDS.

De asemenea, convenția cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) – instituția responsabilă cu gestionarea fondurilor – nu este semnată, iar formularele de înscriere a beneficiarilor nu au fost transmise.

Mai mult, salariații Poștei Române nu au fost instruiți cu privire la acest program, deși, conform reglementărilor, începând cu 28 august 2025, beneficiarii fără acces la internet vor putea depune cereri inclusiv în oficiile poștale.

„Până la data de 20.08.2025, Compania Națională „Poșta Română” nu a primit informații referitoare la modalitatea de operare a aplicației EPIDS (dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale – STS). De asemenea, convenția cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) nu este semnată de niciuna dintre părți și nu a fost transmis nici formularul de înscriere a beneficiarilor în program. În plus, salariații Poștei Române nu au fost instruiți cu privire la acest proiect”, transmite Poșta Română.

Reprezentanții companiei solicită ca publicul și presa să nu mai apeleze la oficiile poștale pentru informații sau sprijin legat de acest mecanism, întrucât nu pot oferi, în prezent, răspunsuri pertinente.

„Din aceste motive, facem un apel către beneficiari să NU solicite sprijin în subunitățiile poștale, întrucât, în acest moment, nu le putem oferi răspunsuri pertinente. Pentru orice nelămuriri, rugăm presa și beneficiarii să contacteze direct Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială – ANPIS și Serviciul de Telecomunicații Speciale – STS”, se mai arată în comunicat.

Conform ordonanței, sprijinul se acordă sub formă de tichet electronic de energie, în valoare de 50 de lei/lună, care poate fi folosit doar pentru plata facturilor la energie electrică, până la data de 31 martie 2026.

Beneficiarii sunt:

Persoanele singure cu venit net lunar sub 1.940 lei;

Familiile cu venit net lunar pe membru sub 1.784 lei;

Persoanele care primesc venitul minim de incluziune (acestea sunt introduse automat în sistem, fără a depune cerere).

Pentru lunile iulie și august 2025, cererile online trebuie depuse în aplicația EPIDS până la 27 septembrie 2025.

Pentru cei care nu au acces la internet, cererile scrise vor putea fi depuse începând cu data de 28 august 2025, fie la primăria de domiciliu, fie la oficiile poștale. Însă, în lipsa instruirii personalului Poștei și a convențiilor oficiale, se creează un decalaj între prevederile legale și capacitatea reală de implementare.

De asemenea, beneficiarii care își schimbă adresa sau componența familiei trebuie să depună o nouă cerere, fie în platforma EPIDS, fie fizic, în aceleași locații.