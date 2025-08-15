Aceștia vor putea fi supuși verificării cu ajutorul testului poligraf, în situațiile în care există informații și indicii cu privire la posibile încălcări ale normelor de integritate. Totul este trecut acum în cadrul unui proiect de ordonanță de urgență elaborat de Ministerul Finanțelor.

„În situația în care există date și indicii privind abateri de la integritate ale personalului care ocupă funcțiile publice de conducere din Agenția Națională de Administrare Fiscală, respectiv ale personalului care ocupă funcții generale de execuție din cadrul structurilor de control și de executare silită, la solicitarea conducerii Agenției, personalul poate face obiectul testării integrității, inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat realizată prin utilizarea tehnicii poligraf”, prevede proiectul.

Dacă testarea unui funcționar public relevă un comportament disimulat, se inițiază cercetarea disciplinară conform prevederilor Codului Administrativ. Aceleași dispoziții se aplică și angajaților aflați pe poziții similare din cadrul Autorității Vamale Române sau al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

Totodată, proiectul stipulează că, pentru derularea activităților de control și monitorizare, personalul desemnat din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală a ANAF, cel al Autorității Vamale și al ONJN poate utiliza dispozitive portabile de înregistrare audio-video de tip body worn camera și poate surprinde, prin mijloace foto-audio-video din dotare, acțiunile desfășurate în spații publice, fără a fi necesar acordul persoanelor vizate.

De asemenea, în anumite circumstanțe, stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, angajații Direcției generale antifraudă fiscală care ocupă funcții publice specifice pot purta ținută civilă, notează profit.ro.

Un proiect ce completează Legea nr. 86/2006 referitoare la Codul Vamal prevede includerea unui cadru legal pentru înregistrarea activităților personalului vamal cu mijloace foto-audio-video din dotare. Scopul este de a spori integritatea, transparența și încrederea cetățenilor, precum și de a preveni faptele de corupție sau abaterile comportamentale în rândul personalului vamal.

Introducerea bodycam-urilor este văzută ca un instrument operațional și etic necesar. Întrucât ANAF își modernizează activitatea, extinde controalele și urmărește o transparență mai mare. Aceste echipamente oferă dovezi obiective în caz de plângeri din partea contribuabililor, descurajează abuzurile, protejează juridic atât inspectorii, cât și cetățenii și pot preveni agresiuni sau interpretări eronate ale acțiunilor de control.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat încă de pe 13 august 2025 că inspectorii ANAF vor fi supuși „teste de integritate”. Și, atunci când desfășoară controale fiscale, vor fi obligați să poarte camere de înregistrare (bodycam), similar polițiștilor. Scopul este de a se ajunge într-un punct de transparență în activitățile de control și aplicarea aceluiași standard atât în domeniul antifraudă, cât și în cel al autorității vamale.