Mandatul, transmis prin președintele Alexandru Bogdan Bălan, vizează eficientizarea activităților vamale, combaterea contrabandei și a fraudelor vamale asociate, optimizarea colectării taxelor vamale, accizelor și TVA la import, reducerea evaziunii fiscale, îmbunătățirea transparenței și responsabilității instituționale, facilitarea comerțului legal și protejarea intereselor economice ale României și ale Uniunii Europene.

Ministrul Finanțelor a subliniat că Autoritatea Vamală Română trebuie să funcționeze mai eficient și responsabil, în beneficiul statului român, al operatorilor economici corecți și pentru protejarea economiei naționale.

Alexandru Bogdan Bălan a fost numit președinte al Autorității Vamale Române, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan, publicată joi în Monitorul Oficial. Bălan îl înlocuiește pe Marcel Simion Mutescu, care a fost eliberat din funcție printr-o altă decizie a premierului.

„Am schimbat conducerea Autorității Vamale Române. Noua conducere a Vămii, prin preşedintele Alexandru Bogdan Bălan, va avea un mandat clar de eficientizare a activităților vamale, centrat pe: combaterea contrabandei și a fraudelor vamale asociate

optimizarea colectării taxelor vamale, accizelor și TVA la import şi reducerea evaziunii asociate

îmbunătățirea transparenței și a responsabilității instituționale

facilitarea comerțului legal și protejarea intereselor economice ale României și ale Uniunii Europene. Autoritatea Vamală Română trebuie să lucreze mai eficient, mai responsabil, în interesul statului român, al operatorilor economici corecți și pentru protejarea economiei naționale”, a scris Nazare într-o postare realizată pe Facebook.

Tot joi, Mihai Savin a fost numit vicepreședinte al Autorității Vamale Române, în locul lui Alexandru Ioan Dudu, printr-o decizie a prim-ministrului. Noua conducere are misiunea de a implementa mandatul stabilit de ministrul Finanțelor și de a eficientiza activitatea instituției.

Amintim că Alexandru Bogdan Bălan a fost numit recent președinte al Autorității Vamale Române. Totodată, Mihai Savin a devenit noul vicepreședinte. Noua conducere își propune să eficientizeze activitatea instituției și să răspundă mai bine provocărilor actuale din domeniul vamal și fiscal.

Alexandru Bogdan Bălan are o experiență solidă în domeniul vamal și în combaterea evaziunii fiscale, lucrând anterior ca inspector vamal și inspector antifraudă. Obiectivele sale principale includ întărirea rolului instituției în protejarea economiei României și a Uniunii Europene, reducerea evaziunii fiscale și sprijinirea comerțului legal.

Vicepreședintele Mihai Savin aduce expertiză în modernizarea și eficientizarea instituțiilor, contribuind la o Autoritate Vamală mai bine pregătită să gestioneze provocările curente și să lupte împotriva evaziunii fiscale. Noua conducere urmărește implementarea unui mod de lucru bazat pe eficiență, transparență și responsabilitate.