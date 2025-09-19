Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, s-a văzut nevoit să facă un pas înapoi din activitatea sa universitară. Consiliul de administrație al Universității Politehnica București – Centrul Universitar Pitești a decis suspendarea sa din funcția de lector.

Măsura vine pe fondul problemelor sale cu legea, care au determinat aprobarea cererii depuse chiar de Georgescu către conducerea instituției. Acesta activa la Facultatea de Inginerie a Mediului, unde susținea cursuri pentru studenți din anii terminali.

Potrivit hotărârii consiliului, contractul de muncă al fostului prezidențiabil rămâne suspendat până la clarificarea situației sale juridice, adică până la soluționarea dosarelor în care a fost trimis în judecată.

Decizia este în conformitate cu prevederile articolului 52, litera C din Codul Muncii, care obligă angajatorul să suspende contractul de muncă al unui salariat inculpat într-un dosar penal, până la pronunțarea instanței.

Surse din cadrul instituției au declarat pentru Gândul că specializarea unde preda Georgescu se confruntă deja cu o scădere accentuată a numărului de studenți, rămânând înscriși doar 23 de tineri în anii III și IV. Această realitate ridică semne de întrebare asupra viitorului programului de studii și face improbabilă revenirea sa la catedră, chiar și în cazul în care își rezolvă problemele juridice în următorii doi ani.

Mai mult, colegi din universitate sunt sceptici în privința unei eventuale reîntoarceri a lui Georgescu. Ei au transmis că, „cel mai probabil, nu se vor mai întâlni cu acesta niciodată, în calitate de colegi sau angajați ai aceleiași instituții de învățământ superior.”

Astfel, situația juridică și contextul academic par să fi închis, cel puțin pentru moment, cariera universitară a lui Călin Georgescu la Universitatea Politehnica București – Centrul Universitar Pitești.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost trimis în instanță sub acuzația de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și de transmitere de informații false. Pe 4 august, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a modificat încadrarea juridică în dosarul său: din instigare la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, în complicitate la tentativă la comiterea acestor fapte și comunicare de informații false, în formă continuată, ce include două acte materiale.

În același dosar, pe lângă Călin Georgescu, au mai fost trimiși în judecată mercenarul Horațiu Potra – vizat de un mandat de arestare preventivă în lipsă – și alți 20 de inculpați. Parchetul ÎCCJ a precizat că ”urmarea imediată a acţiunilor inculpaţilor a constat în punerea în pericol a securităţii naţionale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională”. Procurorii notează că, după anularea alegerilor prezidențiale de către CCR, Georgescu s-a întâlnit ”în condiţii de clandestinitate” cu Potra, un mercenar activ în zone de conflict și implicat în recrutare și instruire paramilitară.