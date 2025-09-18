Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu, fost premier al României, a abordat subiectul acuzațiilor aduse lui Georgescu.

Călin Popescu-Tăriceanu a susținut că probele prezentate în dosar i se par complet ridicole și exagerate, criticând modul în care s-a construit povestea unui „lovituri de stat” pornind de la un incident minor.

El a afirmat că autoritățile resimt o anumită presiune internațională, în special din partea americană, și a explicat că Ministerul de Externe a fost solicitat să ofere clarificări privind anularea alegerilor, însă doar a transmis documentele către AEP, degrevându-se de responsabilitate.

Tăriceanu a arătat că întreaga anchetă pare menită să justifice o decizie controversată și motivația invocată – interferența rusă – nu poate fi considerată singurul factor.

Deși a recunoscut că Rusia desfășoară astfel de acțiuni, el a avertizat că e o greșeală să se ignore efectele deciziilor administrative succesive, precum amânarea sau comasarea alegerilor, asupra cetățenilor și asupra modului în care s-au desfășurat campaniile electorale.

„Așa-zisele evidente probe sunt ridicole. Că ăia au plecat, erau înarmați cu bricege și ăștia dau lovitură de stat. Pleacă cu o mașină de nu știu unde din Ardeal spre București… Penibil! Dar cred că autoritățile încep să simtă o presiune, pe care ați văzut-o, cred, din partea americană. Deci, am aflat oficial. Ministerul de Externe a primit solicitări pentru a da explicații în legătură cu anularea alegerilor. Ministerul de Externe trimite hârtia, se degajează de responsabilitate și o trimite la AEP. Și eu cred că tot acest dosar este făcut ca să justifice această decizie absolut contestabilă. Și încă ceva, nu numai decizia, dar și motivația că alegerile au fost distorsionate din cauza interferenței rusești și acțiunii destabilizatoare…. Fără îndoială că Rusia întreprinde astfel de acțiuni. Americanii întreprind în Rusia, Rusia în America și așa mai departe. Dacă noi credem că rezultatul alegerilor din decembrie 2024 poate fi pus exclusiv pe seama interferenței Rusiei, facem o greșeală. Facem o greșeală, pentru că nu vrem să avem în vedere impactul pe care l-au avut deciziile succesive de amânare a alegerilor, de comasare a alegerilor asupra cetățenilor, care s-au enervat. Asta este o realitate. Modul în care s-au făcut campaniile electorale… ”, a explicat politicianul.

Călin Georgescu se află sub urmărire penală pentru presupusa implicare în tentative de subminare a ordinii constituționale, precum și pentru răspândirea de informații false.

Horațiu Potra este cercetat pentru presupusa implicare într-o tentativă de subminare a ordinii constituționale, manipularea ilegală a armelor și munițiilor, utilizarea neautorizată a articolelor pirotehnice și pentru instigare publică.

Surse din mediul judiciar indică faptul că procurorii se referă în acest dosar la o întâlnire care a avut loc pe 7 decembrie, la un centru de echitație din Ilfov, unde Georgescu și Potra ar fi pus la punct un plan prin care intenționau să redirecționeze un protest de susținere a fostului candidat prezidențial.

Protestul, despre care Georgescu ar fi discutat inclusiv într-o apariție televizată, era programat pentru 8 decembrie 2024 în fața Catedralei Mântuirii Neamului, iar participanții urmau să fie transformați într-un instrument pentru desfășurarea unor acțiuni considerate subversive.