Aceste bilete de tratament balnear sunt alocate pentru diverse stațiuni: Sovata-5 bilete, Herculane-16 bilete, Călimănești-2 bilete, Buziaș-10 bilete, Covasna-8 bilete, Felix-43 bilete, Geoagiu-4 bilete, 1 Mai-56 bilete, Mangalia-4 bilete, Moneasa-16 bilete, Neptun-4 bilete, Ocna Șugatag-8 bilete, Tușnad-2 bilete, Vatra Dornei-14 bilete, Căciulata-14 bilete și Tășnad-4 bilete.

Biletele pot fi ridicate de la sediul instituției zilnic, conform programului de lucru: de luni până joi între orele 8:00–14:00 și vineri între orele 8:00–12:00, ultima zi de ridicare fiind 23 septembrie 2025. Situația cererilor de bilete de tratament aprobate și neaprobate pe seria 14 este disponibilă pe site-ul Casei de Pensii Bihor, iar redistribuirea biletelor va avea loc pe 24 septembrie 2025, începând cu ora 8:00.

Pot beneficia de bilete de tratament solicitanții care dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare prin următoarele documente: cerere tip, bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist și alte documente, după caz, conform Ordinului nr. 118/13.02.2025 al Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice.

Situația cererilor de bilete de tratament aprobate pe seria 14 poate fi consultată AICI.

Situația cererilor de bilet de tratament neaprobate pe seria 14 poate fi consultată AICI.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizația lunară pentru însoțitor, precum și pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însoțitor, pot primi bilete de tratament doar dacă sunt însoțiți.

Excepție fac cei care pot demonstra prin declarație pe proprie răspundere că se pot descurca singuri pe perioada sejurului, ținând cont că bazele de tratament funcționează în regim hotelier, nu de spitalizare.

Biletele se eliberează personal titularului sau unei persoane desemnate prin procură autentificată la notar, din care să reiasă că mandatarul este împuternicit să le ridice.

