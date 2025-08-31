Spre deosebire de perioada de vârf a sezonului, când prețurile sunt ridicate și plajele aglomerate, septembrie aduce reduceri de până la 60%, o atmosferă mai relaxată și servicii de aceeași calitate. Tot mai multe hoteluri oferă pachete variate, de la cazare simplă până la all inclusive, făcând extrasezonul o opțiune atractivă pentru toate tipurile de turiști.

Analiza ofertelor pentru perioada 1–30 septembrie 2025 evidențiază clar accesibilitatea programului. Tarifele pe noapte pentru o persoană, împărțite pe stațiuni, sunt următoarele:

Eforie Nord, începand de la 53 lei (fără masă) hotel de 2* și 214 lei (all inclusive) hotel de 3*;

– Eforie Sud începând de la 81,5 lei (fără masă) hotel de 3* și 336,5 lei (all inclusive) hotel de 3*;

– Jupiter: începând de la 70 lei (cu mic dejun) hotel de 3* și 276 lei (all inclusive) hotel de 3*;

– Venus începând de la 70 lei (fără masă) hotel de 3*;

– Saturn începând de la 94,5 lei (fără masă) hotel de 2* și 214 lei (all inclusive) hotel de 3*;

– Mangalia începând de la 101 lei (fără masă hotel de 3*;

– Mamaia începând de la 69,5 lei (fără masă) hotel de 2* și 332 lei (all inclusive) hotel de 3*;

– Costinești începând de la 88 lei (fără masă) hotel de 3*;

– Vama Veche începând de la 79 lei (fără masă) hotel de 3*.

Până acum, 62 de unități de cazare au prezentat oferte în cadrul programului „Litoralul pentru toți”, oferind turiștilor aproximativ 3.500 de locuri pe noapte.

Prețurile pentru o noapte sunt „foarte accesibile și, având în vedere că vremea e foarte bună, chiar așteptăm să vină cât mai mulți turiști pe litoral”, a declarat, pentru Antena 3 CNN, Ionuț Pavana, hotelier. „Cele mai rezervate zile sunt cele de la început. Iar școala începe devreme, o chestiune care n-a fost niciodată mediată”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT, potrivit sursei citate.

Tarife mai mici pentru închirierea de șezlonguri și umbrele.

„Șezlongurile sunt aproape gratis. Dacă închiriezi patru, plătești trei. Un șezlong nu va fi mai mult de 20–25 lei, adică e aproape gratis”, a declarat Răzvan Chițan, administrator de plajă.

Datorită scăderii puterii de cumpărare și eliminării voucherelor de vacanță, hotelierii și agențiile de turism au înregistrat venituri mai mici în acest an.

Litoralul Pentru Toti este un program destinat turistilor care doresc sa-si petreaca sejurul la mare in extrasezon, atunci cand statiunile si plaja sunt mai libere, dar totusi incalzite de soare, si presupune reduceri semnificative la tariful de cazare pentru sejururile de 6 nopti.

Programul Litoralul pentru Toti se desfasoara in perioada 3 mai – 20 iunie si 1 septembrie – 15 octombrie, iar in cadrul lui se inscriu an de an hoteluri de 2, 3 si 4 stele din toate statiunile de pe litoralul romanesc.

Daca va intereseaza si doriti sa beneficiati de aceasta oferta, urmariti sectiunea Litoralul pentru toti.