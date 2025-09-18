Din cuprinsul articolului Poziția Camerei Consultanților Fiscali

Camera Consultanților Fiscali (CCF) a transmis o adresă oficială către Ministerul Finanțelor prin care solicită lămuriri cu privire la aplicarea TVA în cazul organizării de teambuildinguri. Potrivit CCF, aceste evenimente nu ar trebui să fie încadrate ca prestări de servicii gratuite către angajați, astfel încât să rezulte obligația colectării TVA.

În ultimii ani, teambuildingul a devenit o practică tot mai frecventă în companiile din România, fiind privit nu doar ca un beneficiu oferit angajaților, ci ca un instrument de management menit să îmbunătățească relațiile de colaborare, productivitatea și eficiența organizațională. Cu toate acestea, tratamentul fiscal aplicabil unor astfel de cheltuieli ridică semne de întrebare în rândul mediului de afaceri.

CCF atrage atenția că, analizând inclusiv jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), organizarea unui teambuilding trebuie privită ca o activitate în beneficiul direct al companiei și, prin urmare, cheltuielile aferente ar trebui să fie deductibile din punct de vedere al TVA.

„Organizarea unui teambuilding nu ar trebui să fie considerată o prestare de servicii în mod gratuit de către companii, astfel încât să intervină obligația colectării TVA”, se arată în documentul transmis Ministerului Finanțelor.

Scopul principal al acestor activități, subliniază CCF, nu este beneficiul individual al angajaților, ci consolidarea performanței echipelor și dezvoltarea unui climat organizațional sănătos. În această logică, „beneficiul propriu al angajatului în legătură cu participarea la team building este considerat accesoriu beneficiului principal”.

Argumente principale

Camera Consultanților Fiscali detaliază că firmele nu ar trebui să aibă obligația de a colecta TVA pentru astfel de activități atâta timp cât:

evenimentul este recomandat de departamentul de resurse umane pentru motivarea angajaților și are efecte directe asupra performanței și rentabilității companiei;

compania păstrează controlul integral asupra organizării (alegerea datei, locației și a tipului de activități), fără ca angajații să poată decide asupra acestor aspecte.

În același timp, CCF solicită ca Ministerul să confirme posibilitatea deducerii TVA aferente achizițiilor necesare organizării de teambuildinguri – de la servicii de transport și cazare până la pachetele integrate de organizare a evenimentelor.

„Considerăm că organizarea unui teambuilding este efectuată în beneficiul activității economice a companiei, iar beneficiul propriu al angajatului este considerat unul accesoriu beneficiului principal”, precizează CCF.

Prin această solicitare, Camera Consultanților Fiscali dorește să elimine ambiguitățile legislative și să ofere companiilor predictibilitate în ceea ce privește tratamentul fiscal al teambuildingurilor. CCF reamintește că aceste evenimente sunt o investiție în performanța organizațională, cu impact direct asupra competitivității mediului de afaceri din România.

Pentru mai multe detalii, poate fi consultată adresa transmisă Ministerului Finanțelor.

Despre Camera Consultanților Fiscali

Camera Consultanților Fiscali este o organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu patrimoniu şi buget propriu. Din componența sa fac parte consultanţi fiscali, consultanți fiscali asistenți, precum și societăți de consultanță fiscală autorizate de Cameră, în condițiile prevăzute de O.G. nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, cu modificările și completările ulterioare.