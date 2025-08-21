Dacă stai în România mai mult de 183 de zile în orice perioadă de 12 luni, trebuie să completezi formularul Z015 – Chestionar de rezidență fiscală, conform legii.

Camera Consultanților Fiscali a explicat că persoanele care nu sunt rezidente nu pot depune acest formular decât după ce trec cele 183 de zile de ședere. Formularul trebuie depus în maximum 30 de zile de la expirarea acestor 183 de zile, iar răspunsul vine tot în 30 de zile de la depunere.

Asta înseamnă că rezidența fiscală în România se stabilește după 243 de zile de la sosire, chiar dacă unele persoane (de exemplu studenți sau angajați detașați) știu încă de la sosire că vor rămâne mai mult de 183 de zile. Din cauza acestei reguli apar întârzieri la:

obținerea numărului de înregistrare fiscală

declararea impozitelor și taxelor încă din prima zi de ședere

încă din prima zi de ședere deschiderea unui cont bancar în România

în România declararea veniturilor din străinătate și plata impozitelor aferente

Când cineva vine în România și completează chestionarul pentru rezidența fiscală, fiscul poate cere un document de la autoritatea fiscală din țara de origine care să arate că persoana nu mai este înregistrată fiscal acolo.

„În această situație, organul fiscal competent din România trebuie să fie interesat de stabilirea rezidenței fiscale în România, nu și de scoaterea din evidență fiscală a celuilalt stat, aspect ce vizează doar interesul persoanei fizice”, a declarat Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali.

Legea spune că, dacă o persoană care nu este rezident nu poate arăta că este rezident într-o țară cu care România are acord pentru evitarea dublei impuneri, sau este rezident într-o țară fără astfel de acord și îndeplinește condițiile de rezidență, se consideră că este rezident în România.

„Astfel, faptul că persoana nu poate prezenta dovada că a fost scoasă din evidența fiscală a celuilalt stat nu ar trebui să aibă un impact asupra analizării îndeplinirii condițiilor de rezidență în România”, a mai afirmat Dan Manolescu.

Camera Consultanților Fiscali a trimis o scrisoare la Ministerul Finanțelor în care propune ca persoanele care nu sunt rezidente să poată depune formularul pentru rezidența fiscală chiar înainte să treacă 183 de zile de ședere în România.

În prezent, chiar dacă o persoană îndeplinește toate condițiile legale, rezidența fiscală se consideră valabilă de la data sosirii în România doar dacă formularul se depune în termen de 30 de zile după cele 183 de zile.

CCF consideră că, dacă cineva poate arăta deja că îndeplinește condițiile pentru rezidența fiscală (de exemplu: contract de închiriere mai mare de 183 de zile, cumpărarea unei proprietăți, contract de muncă sau de studii), nu este clar de ce formularul nu poate fi depus imediat la sosire, în loc să se aștepte să treacă cele 183 de zile.