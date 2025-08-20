În acest context, se ridică întrebarea firească: de ce este RCA-ul atât de scump în România? De la numărul mare de accidente produse anual, până la creșterea costurilor cu reparațiile și despăgubirile, mai mulți factori contribuie la prețul final al unei polițe.

Asigurătorii și autoritățile caută soluții pentru a face sistemul mai sustenabil, iar în paralel, șoferii caută metode legale prin care să plătească mai puțin.

Prețul tot mai ridicat al poliței RCA a devenit o povară pentru milioane de șoferi din România, în special pentru tinerii fără experiență sau cei care locuiesc în zone urbane aglomerate, precum Bucureștiul. După expirarea plafonării stabilite de Guvern, tarifele RCA au cunoscut o nouă creștere, iar întrebarea care persistă este: de ce este asigurarea auto obligatorie atât de scumpă?

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) explică faptul că prețul polițelor RCA reflectă direct realitatea de pe șosele. România se află pe primele locuri în Europa în ceea ce privește frecvența accidentelor rutiere, iar fiecare accident înseamnă despăgubiri consistente plătite de asigurători. Statistic, una din 18 polițe RCA emise în România ajunge să genereze un dosar de daună, un procent semnificativ mai mare decât în alte state europene.

„România se situează și într-un nedorit top 3 la numărul de accidente de vehicule produse în străinătate (date 2023) dintre toate statele care fac parte din Sistemul Carte Verde (47 de state)”, spun reprezentanții UNSAR.

În plus, costurile medii asociate reparațiilor și despăgubirilor au crescut constant, depășind 2.200 de euro per accident, o valoare mai mare decât media din Europa Centrală și de Est.

„Concret, România înregistrează o frecvență a daunelor RCA de 5,6%, ceea ce înseamnă că una din aproximativ 18 polițe generează un dosar de daună. Acest nivel este considerabil mai ridicat decât cel observat în alte state din Europa Centrală și de Est: Polonia (3,2%), Cehia (2,8%), Slovenia (2,7%), Letonia și Slovacia (3,5%) sau Bulgaria (3,7%). Țări precum Germania, Suedia sau Franța, se situează și ele mai bine – cu frecvențe între 2,4% și 4,4%. În medie, din fiecare 10 lei încasați din primele RCA, aproape 8 lei se duc doar pentru acoperirea daunelor rezultate din accidentele rutiere și a rezervelor aferente”, a adăugat UNSAR.

În anul 2023, despăgubirile plătite de asigurători pe baza polițelor RCA au depășit 4,7 miliarde de lei, în creștere cu aproape 40% față de anul precedent. La această sumă s-au adăugat plăți făcute de Fondul de Garantare a Asiguraților, dar și rezervele financiare obligatorii impuse de legislație. În total, sistemul RCA a ajuns să genereze costuri de peste 7,9 miliarde de lei, ceea ce explică presiunea asupra tarifelor, conform Pro TV.

„Numărul ridicat de evenimente acoperite prin polițele RCA generează automat despăgubiri semnificative pentru companiile de asigurări. Despăgubirile plătite anul trecut de companiile de asigurări, în baza polițelor RCA, au crescut cu 38%, până la peste 4,7 miliarde lei. Acestor despăgubiri li se adaugă și sumele plătite de FGA – Fondul de Garantare a Asiguraților (în creștere cu circa 48%), precum și rezervele constituite de asigurători conform legislației. Astfel, în final, valoarea totală pentru asigurările RCA atinge nivelul de circa 7,9 miliarde lei”, explică UNSAR.

În acest context, asigurătorii afirmă că valoarea primei RCA este calculată pe baza unei metodologii stricte, aprobate de actuari independenți. Sunt luați în calcul factori precum istoricul de daune, caracteristicile mașinii, zona geografică, inflația și costurile asociate despăgubirilor.

„Subliniem că primele RCA rezultă dintr-o metodologie specifică, avizată și de un actuar independent. Aceasta ia în calcul factori multipli, precum istoricul de daune al șoferului, caracteristicile vehiculului, localizarea geografică, inflația daunelor, creșterea costurilor cu despăgubirile, costurile cu contribuțiile legale obligatorii, precum și alte criterii, cu respectarea principiilor actuariale general acceptate”, afirmă aceștia.

Pentru a reduce aceste costuri, UNSAR propune măsuri legislative și administrative: reducerea numărului de accidente, transparentizarea prețurilor din service-uri și colaborarea mai strânsă între autorități și industrie.

„Pentru îmbunătățirea situației existente, este nevoie de mai multe măsuri concrete care să contribuie la reducerea accidentelor rutiere – precum demersul inițiat de UNSAR sub denumirea de Coaliția pentru Siguranță Rutieră, de transparentizarea și raționalizarea costurilor din service-urile auto, creșterea nivelului de cooperare între toți actorii implicați – asigurători, autorități și consumatori – pentru a crea un sistem sustenabil și echitabil. Unele dintre aceste măsuri ar putea fi implementate inclusiv prin introducerea unor prevederi corespunzătoare în proiectul de modificare a legii RCA aflat actualmente în procedură legislativă la Parlamentul României”.

Între timp, tot mai mulți șoferi încearcă să evite tarifele ridicate prin metode legale, cum ar fi înmatricularea mașinilor în județe unde RCA este mai ieftin. Diferențele de preț pot ajunge chiar și la 1.000 de lei între București și alte orașe din țară, ceea ce alimentează un fenomen tot mai răspândit: „migrarea” în acte a vehiculelor pentru a beneficia de tarife mai mici.

„Diferențele sunt de 30-40-50% din valoare și atunci, așa cum înainte românii își înmatriculau mașinile în Bulgaria, pentru că erau costuri mai reduse, acum ei vor beneficia de o asigurare RCA mai ieftină cu 30-40-50% dacă înmatriculează în provincie. Eu prevăd că vor avea loc două fenomene: vor apărea firme specializate, care să facă înmatriculări pentru mașini în alte orașe decât București și zona Ilfov; pe de altă parte, cei care au rude în provincie vor înmatricula pe numele lor”, explică Sergiu Costache, reprezentant al Asociației pentru Promovarea Asigurărilor.

Creșterea continuă a prețurilor RCA și lipsa unor soluții rapide fac din această temă una de interes major pentru milioane de români.