Totodată, firmele trebuie să monitorizeze și să geolocalizeze jucătorii din România, blocându-le accesul la platformele neautorizate. Lunar, până pe data de 10, au obligația de a raporta către ONJN numărul jucătorilor români care au accesat platformele ilegale și lista acestora, conform modificărilor fiscale din Legea nr. 141/2025.

Astfel, statul va ști în timp real ce platforme ilegale atrag jucători din România. Refuzul de a prezenta rapoartele solicitate va fi considerat neconformare gravă și poate duce la suspendarea sau revocarea licenței de funcționare. Legea este deja în vigoare și nu prevede perioadă de grație.

Textul legislativ interzice prestarea de servicii pentru operatori online de jocuri de noroc fără autorizație. Astfel, furnizorii locali nu mai pot sprijini, nici indirect, activitatea “la negru” din online.

“După ani în care numeroși furnizori licențiați în România au oferit servicii către platforme de jocuri de noroc nelicențiate local (site-uri „.com” care acceptau jucători români), autoritățile au decis să elimine această breșă legislativă. (…) În cazul în care nu respectă noile reguli, aceste firme sunt acuzate de răspundere penală, deci de infracțiune, și riscă pierderea licenței”, declară avocatul Marius Stanciu.

Un exemplu concret: dacă un procesator de plăți detectează tranzacții ale jucătorilor români către un cazinou online nelicențiat, trebuie să le oprească imediat și să notifice operatorul pentru a bloca accesul utilizatorilor.

“Cu alte cuvinte, furnizorii de servicii licențiați în România trebuie să refuze orice colaborare cu platforme de jocuri de noroc fără autorizație care țintesc jucători locali – altfel încalcă direct legea. Acum se închide o portiță exploatată intens în trecut. Legea transformă furnizorii licențiați în adevărați gardieni ai pieței jocurilor de noroc”, subliniază avocatul Alin Nichifor.

Obligația de monitorizare și raportare

Furnizorii trebuie să implementeze soluții IT care să determine locația reală a fiecărui utilizator.

“Furnizorii de software, platforme sau plăți sunt nevoiți acum să știe în timp real de unde se conectează fiecare jucător – independent de informațiile furnizate de operator – ceea ce implică integrarea rapidă a unor soluții fiabile de geolocalizare IP în sistemele proprii. Fără aceste mecanisme tehnice, furnizorii nu ar putea îndeplini celelalte obligații de conformare (blocarea accesului și raportarea către autorități), adică riscă să încalce legea”, explică Marius Stanciu.

Raportările către ONJN sunt obligatorii chiar și în lipsa incidentelor (situație “nil”). În plus, furnizorii trebuie să aibă mereu pregătit un “raport la cerere”, actualizat permanent, pe care să-l transmită imediat la solicitarea ONJN.

Sancțiuni

Noua lege impune sancțiuni drastice:

obligația de geolocalizare intră în vigoare imediat, fără termen de grație;

nerespectarea interdicției de colaborare constituie infracțiune și atrage răspundere penală;

ONJN poate suspenda sau revoca licența Clasa II a furnizorilor care sprijină operatori neautorizați.

Recomandări pentru furnizori

Specialiștii recomandă:

revizuirea contractelor și parteneriatelor existente;

introducerea de clauze prin care operatorii garantează că dețin licențe valabile;

implementarea unor proceduri stricte de due diligence înainte de noi colaborări.

De exemplu, firmele de marketing afiliat trebuie să promoveze exclusiv operatori autorizați de ONJN. Laboratoarele de testare și auditorii nu mai pot certifica platformele care acceptă jucători români fără licență locală.

Avocații consideră că aceste măsuri, deși dure, pot consolida piața și încrederea publică. “În ultimă instanță, noul cadru obligă la un parteneriat deplin între sectorul privat și autorități pentru eradicarea jocurilor de noroc ilicite. Furnizorii licențiați din România devin un pilon-cheie al acestui efort, contribuind la o piață mai sigură și mai transparentă”, afirmă Alin Nichifor.

Ce prevede exact legea

Legea nr. 141/2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 699/25 iulie 2025, stipulează: