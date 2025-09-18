Pe scurt, consumatorii români beneficiază de protecția garanției legale de conformitate pentru doi ani, timp în care produsele trebuie să funcționeze conform așteptărilor. De asemenea, vânzătorul este obligat să repare sau să înlocuiască produsele defecte, iar aceste operațiuni trebuie să fie gratuite pentru client.

Garanția de conformitate este protecția minimă pe care legea o acordă fiecărui consumator. Ea este reglementată prin OUG 140/2021 și Legea 449/2003 și se aplică tuturor bunurilor vândute către persoane fizice.

Concret, produsul trebuie să corespundă descrierii primite la vânzare, să fie potrivit pentru scopul pentru care a fost achiziționat și să vină cu toate accesoriile și instrucțiunile necesare. Dacă aceste condiții nu sunt respectate, consumatorul are dreptul să ceară repararea produsului, înlocuirea acestuia sau, în anumite cazuri, chiar returnarea banilor.

Garanția comercială, în schimb, este un avantaj suplimentar oferit de producător sau vânzător, care poate extinde perioada de protecție sau poate acoperi defecte ce nu intră în garanția legală. Este opțională, condițiile sunt stabilite de garant și nu poate înlocui obligațiile legale, ci doar să le completeze.

Durata garanției legale de conformitate este de doi ani, calculați din momentul în care consumatorul primește produsul. Dacă un defect apare în primul an, se consideră automat că problema exista încă de la livrare, iar vânzătorul este obligat să o remedieze, fără ca tu să fii nevoit să dovedești nimic.

Dacă defectul apare în al doilea an, este posibil să fie nevoie de o expertiză care să stabilească dacă problema a fost cauzată de o utilizare normală sau de factori externi.

Atunci când un produs devine neconform, vânzătorul este obligat să îl repare sau să îl înlocuiască într-un termen rezonabil, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice din momentul în care ai predat produsul sau ai notificat problema.

Dacă reparația este imposibilă sau ar fi prea costisitoare, ai dreptul să soliciți înlocuirea. De asemenea, în situația în care nici înlocuirea nu este posibilă, se poate ajunge la returnarea banilor.

Un aspect important este legat de cine plătește transportul atunci când produsul trebuie trimis la service. Legea prevede că remedierea defectelor în garanția de conformitate trebuie să se facă fără costuri pentru client, ceea ce include și transportul.

În practică, magazinele mari preiau aceste costuri, dar există situații în care regulile pot fi diferite dacă produsul este acoperit de o garanție comercială separată, unde condițiile sunt stabilite de producător sau de vânzător și trebuie menționate în certificatul de garanție.

Dacă produsul rămâne în service pentru o perioadă mai lungă, durata garanției se prelungește cu numărul de zile în care nu l-ai putut folosi. Ai dreptul să primești produsul reparat sau unul identic, iar dacă problema persistă, vânzătorul trebuie să îți ofere soluții alternative, inclusiv returnarea contravalorii.

Este important să păstrezi factura sau bonul fiscal, precum și certificatul de garanție, pentru că acestea sunt documentele pe care se bazează orice solicitare.

Nu toate problemele pot fi rezolvate prin garanție. Defectele apărute în urma utilizării necorespunzătoare, a accidentelor sau a intervențiilor neautorizate nu intră sub incidența legii.

De asemenea, uzura normală, cum ar fi scăderea autonomiei bateriilor, poate să nu fie inclusă, decât dacă producătorul promite altfel prin garanția comercială. În cazul produselor second-hand, termenul de garanție de conformitate poate fi redus, dar acest lucru trebuie comunicat clar la momentul achiziției.

Dacă ai cumpărat un produs care se strică, primul pas este să contactezi vânzătorul cât mai repede, de preferat în scris. Predă produsul împreună cu documentele de achiziție și solicită repararea sau înlocuirea.

Termenul maxim este de 15 zile, iar dacă nu se respectă, ai dreptul să ceri returnarea banilor. Dacă apar neînțelegeri, te poți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), care poate verifica respectarea obligațiilor legale de către vânzător.