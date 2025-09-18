Într-o declarație publică, cancelarul german Friedrich Merz a descris situația drept o „ruptură epocală profundă”, cerând măsuri de austeritate „dureroase” pentru a proteja viitorul tinerilor.

El a atras atenția că Germania nu își mai permite să mențină un sistem de pensii care a ajuns la 31% din PIB, cel mai ridicat nivel din Europa.

Economistul Marcel Fratzscher, președintele Institutului German pentru Cercetări Economice, a explicat că statul german plătește deja anual circa 400 de miliarde de euro pentru pensii, cost care va continua să crească în următorii ani.

Proiecțiile oficiale arată că, până la jumătatea anilor 2030, Germania va avea un raport de un pensionar la doi angajați activi.

Un raport publicat recent de Ministerul german al Economiei arată că sistemul actual de pensii este nesustenabil și reprezintă o amenințare directă la adresa stabilității economice.

Documentul arată că dezechilibrul demografic va accentua presiunea bugetară și va reduce competitivitatea celei mai mari economii din Europa.

Ministrul economiei din Germania, Katherina Reiche, a declarat că este nevoie de o reformă „profundă și urgentă”. În schimb, Bärbel Bas, responsabilă de portofoliul muncii și protecției sociale din partea social-democraților, a criticat afirmațiile lui Merz, catalogându-le drept „prostii”.

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a apărat statul social, pe care l-a numit „o comoară” și „o resursă care a făcut Germania ceea ce este”, dar a recunoscut că sistemul „crapă” sub presiune.

Problemele legate de pensii vin într-un context economic dificil. Germania a înregistrat doi ani consecutivi de contracție: minus 0,2% în 2024 și o scădere similară în 2023, potrivit Oficiului Federal de Statistică.

Economia germană este afectată atât de șocuri externe, cât și de probleme structurale interne, precum birocrația excesivă, infrastructura învechită și lipsa forței de muncă specializate.