Fostul președinte al României, Traian Băsescu, avertizează că alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie 2025, sunt decisive nu doar pentru viitorul Republicii Moldova și pentru securitatea Uniunii Europene și a României. El a explicat că miza este foarte clară: oamenii trebuie să aleagă între partidul pro-Occident și partidele pro-Rusia. Rezultatul nu depinde de politicieni, ci de prezența la vot a cetățenilor, a spus el.

Băsescu a insistat ca moldovenii să meargă la urne pentru că un vot pentru PAS înseamnă continuarea drumului european. El a adăugat că diaspora are un rol esențial, așa cum s-a văzut la alegerile trecute, când Maia Sandu a câștigat al doilea mandat de președinte cu ajutorul voturilor din străinătate, deși în țară pierduse. Și acum, diaspora poate decide rezultatul.

Băsescu a avertizat că, dacă proeuropenii nu ies la vot, există riscul ca la Guvernul de la Chișinău să ajungă la putere oamenii Kremlinului. El a spus că România are nevoie de stabilitate și securitate la granița de est, iar acest lucru este garantat doar de o conducere pro-Occidentală la Guvernul de la Chișinău. În schimb, o Republică Moldova condusă de Dodon și Voronin, influențați de Moscova, ar fi ostilă României și ar reprezenta un pericol.

Reporter Pro TV: – Cât de importante sunt aceste alegeri pentru Republica Moldova, dar și pentru Uniunea Europeană? Traian Băsescu: – Aș porni de la lucrul cel mai important care este ce se întâmplă cu Republica Moldova. Aceste alegeri sunt cruciale dintr-un motiv simplu: nu depind de oamenii politici. Este pentru prima dată – sau este o ocazie rară – când soarta Republicii Moldova depinde de votul fiecărui cetățean. De ce spun acest lucru? De regulă, se pune nădejdea în programele partidelor. De data aceasta, opțiunile în Republica Moldova sunt clare: partid proeuropean – partidul Maiei Sandu – sau partidul socialiștilor lui Dodon, cu Caciuc, cu fosta baștană din Găgăuzia. Deci, grupare bloc pro-rus și blocul european al Maiei Sandu, plus ce o mai fi din partidele mici care vor reuși să treacă pragul. Rezultatul votului este dat de prezența la urne. Eu am mai avut câteva interviuri și insist pentru ca cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot și să-și decidă soarta. Un vot în favoarea PAS înseamnă continuarea drumului european. Aș face o mențiune specială, având în vedere că am văzut ce s-a întâmplat în 2024: Maia Sandu a fost aleasă în principal cu voturile proeuropenilor, dar decisiv a fost votul celor din diaspora. Diaspora româno-moldoveană este decisivă în a determina victoria în alegerile din data de 28, la fel cum s-a întâmplat cu Maia Sandu. Dânsa a pierdut în țară, dar cu votul venit din diaspora a câștigat mandatul de președinte pentru a doua oară. În aceste condiții, este clar că diaspora are un rol determinant în ceea ce se va întâmpla vineri. Reporter Pro TV: – Altfel, pe 28 septembrie seara ne putem trezi cu un vecin? Traian Băsescu: – Ostil. Ne putem trezi cu oamenii lui Putin la putere, la Chișinău, dacă proeuropenii nu vor ieși la vot. Și aici este de subliniat un lucru și o obligație a celor care au cetățenie a Republicii Moldova și sunt și cetățeni ai României. România are nevoie de securitate la frontiera estică. Ori o conducere politică cu opțiuni proeuropene garantează securitatea la frontiera României. Imaginați-vă o Republică Moldova condusă de socialiștii lui Dodon și Voronin, controlată de la Moscova de oamenii lui Putin. Amintiți-vă că Dodon aproape dormea în secretariatul de la cabinetul lui Putin doar ca să schimbe două vorbe cu el. Deci este foarte legat de Putin și n-am vrea ca, la frontiera României, să fie un stat care face politica lui Putin, ceea ce înseamnă o politică ostilă României.

Alegerile parlamentare se vor desfășura pe data de 28 septembrie 2025. Parlamentul a adoptat un proiect de hotărâre care stabilește acest lucru. Proiectul de hotărâre, elaborat de un grup de deputați din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, asigură respectarea termenelor legale în vederea desfășurării alegerilor într-un cadru democratic, transparent și eficient.

Potrivit legislației, alegerile parlamentare se desfășoară în cel mult trei luni de la expirarea sau dizolvarea Parlamentului precedent, iar data alegerilor se stabilește cu cel puțin 70 de zile înainte de ziua alegerilor, prin hotărâre de Parlament.

De menționat că alegerile parlamentare anticipate au avut loc pe data de 11 iulie 2021, iar Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerii Parlamentului de legislatura a XI-a și a validat mandatele deputaților aleși prin Hotărârea din 23 iulie 2021.