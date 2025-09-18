Traian Băsescu a afirmat că pătrunderea dronelor neautorizate testează capacitatea României și a Poloniei de a răspunde. El a spus că nu există nicio scuză pentru a nu doborî un obiect zburător intrat fără autorizație în spațiul aerian, iar lui Vladimir Putin trebuie să i se arate că România se poate apăra.

Fostul președinte a explicat că avioanele F-16 nu sunt cele mai eficiente în astfel de cazuri, din cauza diferenței mari de viteză față de drone, însă mijloacele clasice de luptă antiaeriană ar putea fi folosite.

„Este evident că nu suntem pregătiți să facem față acestui nou mod de a duce războaiele utilizând drone și așa mai departe. Nu există nici o scuză. Repet, nu există nicio scuză. Că n-aveam metodologie că nu aveam noroc, că n-avea, nu știu ce nu aveam. Nu există nicio scuză să nu dobori un obiect zburător intrat fără autorizație în spațiul tău aerian. Lui Putin trebuie să-i demonstrezi că te poți apăra, iar asta înseamnă să-i fi dărâmat dronele. Nu știu dacă neapărat cu avioane F-16, care la cea mai mică viteză zboară cu 550-600 km (pe oră, n.r.), iar o dronă zboară cu o viteză de 120 km și zboară la 300 m. Este destul de dificil să le dobori cu F-16. Trebuie să ne punem mijloacele de luptă antiaeriană clasice pe care le avem în dotarea armatei române”, a spus fostul președinte la ProTV.

Întrebat dacă România este mai vulnerabilă decât Polonia, Băsescu a răspuns că nu este mai vulnerabilă, dar este mai șovăitoare. El a adăugat că nu înțelege de ce există reticență în relația cu Rusia și în demonstrarea capacității de apărare.

Fostul președinte a subliniat că România nu este o pradă ușoară, dar trebuie să arate acest lucru înainte de a se confrunta cu o situație critică.

„N-aș zice că e mai vulnerabilă, poate e mai șovăitoare. Și eu nu înțeleg de ce suntem șovăitori în relația cu Rusia sau de ce suntem șovăitori în a demonstra lui Putin că nu se poate juca în spațiul aerian al României”, a mai spus Băsescu, adăugând că „România nu e pradă ușoară, dar ar trebui să demonstreze asta înainte de a fi în vreo situație dificilă”.

Fostul președinte a comentat și declarația liderului Poloniei, care spusese că pregătirea pentru război este singura garanție a păcii. Băsescu a arătat că, deși nu crede că Rusia este pregătită să intre în război cu NATO, Vladimir Putin încearcă să creeze impresia de putere.

În opinia sa, lipsa de reacție la pătrunderea dronelor poate întări percepția că Putin îngenunchează nu doar România sau Polonia, ci chiar NATO în ansamblu.

Băsescu a atras atenția că românii, care aud constant despre miliardele cheltuite pentru înarmare, își pun întrebări legitime atunci când văd că dronele pătrund în spațiul aerian fără a fi doborâte. El a spus că lipsa de reacție ridică suspiciunea dacă autoritățile nu au vrut să doboare dronele sau dacă România nu are capacitatea reală de a o face.