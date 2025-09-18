Traian Băsescu a spus că Rusia nu va opri războiul hibrid împotriva României, dar a precizat că dezinformarea și campaniile de discreditare vin adesea și din interiorul țării, nu doar dinspre Kremlin.

Băsescu a spus că modul în care Nicușor Dan a abordat subiectul nu este greșit. El a explicat că statul a oferit doar o soluție provizorie, care nu este definitivă până când judecătorii nu vor decide altfel, și că președintele a invitat mass-media să cerceteze mai departe pentru că judecătorii vor analiza totul în proces.

Totodată, Băsescu a subliniat că motivarea recentă a Parchetului nu era cunoscută la momentul anulării alegerilor și că există diferență între raportul prezentat de procuror și motivul real pentru anularea scrutinului. El a ridicat și întrebarea retorică dacă alegerile s-ar fi anulat dacă Ciolacu ar fi ajuns în turul doi, recunoscând că nu are răspuns la aceasta.

Reporter Pro TV: – Există un război hibrid asupra României. Procurorul general a declarat la o ieșire în spațiul public că țara noastră a fost ținta unor campanii ample și hibride în contextul alegerilor din 2024. Nicusor Dan imediat a făcut o postare în care a spus că: „având în vedere că este o chestiune de siguranță națională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care Parchetul le-a putut face publice și să le prezinte publicului”. Cum catalogați această invitație către mass-media Președintelui Nicușor Dan? Traian Băsescu: – Este un mod de a proceda, adică Nicusor Dan, spune: „Statul a dat o soluție provizorie.” pentru că nimic nu-i definitiv până când nu va fi validată de judecători această soluție, anunțată de Parchetul General, iar Nicușor a spus la acest raport public, care este ă rechizitoriu anunțat dacă vreți mai cercetați, pentru că în mod cert judecătorii vor cerceta în cursul derulării proceselor, deci nu cred că e un lucru rău că președintele n-a spus că asta e decizia. Pe de altă parte. Este clar că această motivație care a apărut ieri nu exista la momentul anulării alegerilor, deci să nu ne păcălim. Una este raportul prezentat zilele trecute de procurorul general și alta este motivul pentru anularea alegerilor. Care a fost acest motiv? Și eu aici am tot timpul am o întrebare: Dacă Ciolacu intra în turul II se mai anulau alegerile? E o întrebare la care nu am răspuns, dar ea persistă.

Traian Băsescu a spus că nu este corect să credem că președintele României trebuie să fie „milițianul șef al țării”. El a explicat că președintele nu a blocat anchetele, ci dimpotrivă, le-a încurajat, deci și-a făcut datoria.

Băsescu a precizat că președintele reprezintă toate instituțiile statului, iar faptul că Parchetul a dat un raport public și l-a explicat pentru oameni înseamnă că președintele și-a îndeplinit rolul. Totuși, el a subliniat că informațiile făcute publice de Parchet nu înseamnă automat că sunt adevărate sau dovedite – acest lucru va fi stabilit de judecători.

Reporter Pro TV: – Ar trebui Nicușor Dan să vină cu aceste răspunsuri? Traian Băsescu: – Toată lumea s-a obișnuit că Președintele României e milițianul șef al patriei. Nu. Președintele nu a împiedicat derularea unor anchete, a încurajat derularea unor anchete, deci cred că președintele a făcut ce avea de făcut. Reporter Pro TV: – În același timp a promis că va scoate la iveală motivele pentru care au fost anulate alegerile și au trecut deja câteva luni de când este președinte. Traian Băsescu: – Avem raportul procurorului general de ieri, acest rechizitoriu, Avem o explicație dată de una din instituțiile statului. Președintele României este cel care reprezintă toate instituțiile statului. Deci faptul că parchetul a dat un document, l-a făcut public, l-a explicat. Asta înseamnă că președintele și-a făcut datoria. S-a întâmplat ceva din punct de vedere al transferului de informații către populație. Ceea ce nu înseamnă că ce am aflat de la Parchetul General este și probat și adevărat. Nu știu, asta vor stabili judecătorii.

Traian Băsescu a spus că Rusia nu va opri niciodată războiul împotriva României, pentru că ne-a considerat mereu dușmani și nici noi nu am văzut Rusia ca pe un prieten. El a explicat că Rusia va continua campaniile de dezinformare și atacurile mediatice asupra României, dar a subliniat că nu toate problemele vin doar din exterior.

Băsescu a afirmat că și românii din interior contribuie adesea la discreditarea statului, uneori chiar mai mult decât dușmanii externi, așa că nu se poate spune că toate atacurile și știrile false vin numai de la Moscova.