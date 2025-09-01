Guvernul de la Berlin a aprobat un proiect de lege care prevede creșterea numărului de militari din Bundeswehr cu zeci de mii. Planul ministrului Apărării din Germania, Boris Pistorius, se bazează în special pe voluntari, fără a readuce imediat serviciul militar obligatoriu. Totuși, dacă nu se vor atinge țintele de recrutare, serviciul obligatoriu ar putea fi introdus din nou.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a provocat controverse când a spus că el nu exclude ca, pe termen lung, și femeile să fie implicate într-un fel de serviciu militar obligatoriu. Merz a spus că, dacă sistemul bazat pe voluntari nu va fi suficient, va fi nevoie de un mecanism pentru a reveni la serviciul militar obligatoriu. El a recunoscut că acest pas nu e simplu pentru că actuala Constituție a Germaniei nu permite obligativitatea pentru femei, dar consideră că trebuie analizat.

Cancelarul Germaniei a mai spus că există multe obstacole, dar procesul a început și că suspendarea serviciului militar obligatoriu în anul 2011 a fost o greșeală. El a legat declarațiile sale de amenințarea Rusiei, explicând că Putin nu vizează doar Ucraina, ci vrea să refacă o parte din fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste (URSS), inclusiv teritorii germane. Scopul lui Putin nu ar fi doar teritorial, ci și destabilizarea democrației, iar Germania trebuie să se apere împotriva acestei amenințări.

Merz a mai spus că Putin se simte amenințat de libertate și democrație și nu vrea să le aibă aproape, iar democrația trebuie protejată. În final, el s-a arătat sceptic că dialogul cu Rusia ar putea fi reluat curând, afirmând că Germania va avea de-a face mulți ani cu un regim rus agresiv și autoritar, care nu vrea să respecte reguli.

„Dacă modelul nou de serviciu militar, bazat pe voluntariat, nu va fi suficient, atunci va trebui să existe un mecanism de revenire la serviciul obligatoriu. Din perspectiva de astăzi, a fost o greșeală suspendarea serviciului militar în 2011. El (Putin) vrea să refacă fosta Uniune Sovietică. Și din asta face parte și o parte a țării mele. Scopul real al lui Putin nu este doar teritorial: Este vorba despre destabilizarea democrației noastre și împotriva acestui lucru trebuie să ne apărăm. Putin se simte amenințat de forța libertății și a democrației, de aceea nu vrea să le aibă aproape. Dar tocmai această democrație trebuie să o apărăm. Vom avea de-a face, mulți ani, cu un regim rusesc agresiv și autoritar, care nu este interesat să revină la o ordine bazată pe reguli”, a declarat oficialul german, vineri, pentru postul francez TF1.

Merz se așteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp. El a explicat că, în general, războaiele se termină fie prin înfrângere militară, fie prin epuizare economică, dar nu vede că vreuna dintre aceste situații ar fi apropiată nici pentru Kiev, nici pentru Moscova. Comentariile lui Merz au venit cu o zi înainte de termenul stabilit de Trump pentru o întâlnire între liderii Rusiei și Ucrainei pentru a pregăti negocieri de pace. Trump a avertizat că vor exista „consecințe” dacă întâlnirea nu va avea loc. Merz și Macron au spus că responsabilitatea pentru război este a lui Putin și au cerut ca SUA să aplice sancțiuni mai dure împotriva Rusiei.

Merz a declarat că se pregătește mental pentru un conflict militar pe termen lung. El a precizat că se fac eforturi diplomatice intense pentru a opri războiul cât mai repede, dar acest lucru nu poate însemna capitularea Ucrainei pentru că, în acest caz, Rusia ar putea ataca o altă țară. Merz a adăugat că o asemenea situație nu este o opțiune.