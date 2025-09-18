Vrei să devii șofer în România? Cei mai mulți conducători auto vor putea face acest lucru începând de la 18 ani, atunci când obțin permisul pentru a conduce un autoturism (categoria B).

Sunt însă conducători auto care vor trebui să aștepte până la 24 de ani ca să conducă anumite categorii de vehicule, dar și norocoși care o pot face chiar de la 16 ani.

Haideți să vedem în materialul următor la ce vârstă poți obține permisul de conducere în România, fie că ești pasionat de motociclete, autoturisme sau ai nevoie să conduci un camion, un tractor sau o dubiță pentru transport persoane.

După cum spuneam, majoritatea românilor care devin șoferi obțin un permis auto categoria B, la vârsta de 18 ani. Celelalte categorii de vehicule pentru care poți da de carnet tot după ce ai împlinit 18 ani sunt A2, BE, C1, C1E, Tr şi Tr1.

Ca să detaliem, fiecare dintre categoriile menționate în Codul Rutier înseamnă:

A2 – motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale

B – autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;

– ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

– ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;

BE – ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg;

C1 – autovehiculul, altul decât cel din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată depăşeşte 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg, şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afară de conducătorul auto. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

C1E – ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C1 şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;

– ansamblurile de vehicule în care vehiculul trăgător face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masă totală maximă autorizată de peste 3.500 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;

Tr – tractoare agricole sau forestiere;

Tr1 – o categorie nou introdusă, care permite conducerea tractoarelor agricole sau forestiere cu o viteză maximă de 40 km/h pe drumurile publice.

Există însă și „norocoși”, care pot merge pe șoselele publice din România cu doi ani mai devreme, de la 16 ani.

Persoanele care pot obține un permis de la această vârstă vor putea conduce numai trei categorii de vehicule, respectiv AM, A1 şi B1. Iată ce reprezintă fiecare din ele.

AM – mopede;

A1 – motociclete cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg;

– tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW;

B1 – cvadricicluri a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice şi care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 15 kW.

Să trecem acum la conducătorii auto care vor trebui să aștepte mai mult decât media pentru a conduce vehiculul preferat. Următorul prag de vârstă este cel de 20 de ani.

Aici se vor încadra cei care au minim 2 ani de experiență în conducerea motocicletelor din categoria A2. Dacă îndeplinesc acest criteriu, ei vor putea primi un permis de conducere pentru motocicletele din categoria A. Este vorba despre motociclete cu sau fără ataş cu puterea de peste 15 kW.

Atenție! În cazul în care persoana respectivă nu are deja cei 2 ani de experiență, permisul pentru motociclete categoria A se va elibera mai târziu, la 24 de ani în loc de 20.

La această categorie vom regăsi conducătorii auto care au nevoie de un permis pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 şi D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A (tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW).

C – autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto;

– ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

CE – ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;

D1 – autovehiculul proiectat şi construit pentru transportul a maximum 16 pasageri în afară de conducătorul auto şi a cărui lungime maximă nu depăşeşte 8 m;

– ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

D1E – ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane.

După cum spuneam și mai sus, aici se încadrează cei care vor un permis pentru motociclete categoria A și nu au deja minim 2 ani de experiență în conducerea motocicletelor din categoria A2.

În plus, carnetul de conducere se mai eliberează abia la 24 de ani și pentru următoarele patru categorii de vehicule: D, DE, Tb şi Tv.

D – autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

DE – ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane;

Tb – troleibuz;

Tv – tramvai.