Premieră pentru șoferi. De exemplu, aplicația New York Mobile ID va fi acceptată de TSA, dar nu funcționează cu Apple Wallet. În prezent, 10 state din SUA și Puerto Rico participă la un program de identificare mobilă compatibil cu Apple Wallet.

Proiectul de lege 519 al Camerei Reprezentanților, adoptat în legislatura din 2023, impune Diviziei de Vehicule Motorizate din Montana să ofere o opțiune de identificare mobilă.

Începând din 20 august, locuitorii din Montana pot descărca o versiune digitală securizată a permisului de conducere pe smartphone-uri prin verificare cu MVD din Montana și apoi să o adauge fie în portofelul Apple, fie în portofelul Google, informează ktvh.com.

În prezent, actele de identitate mobile sunt acceptate la stațiile de examinare MVD dotate cu un chioșc de check-in și la peste 250 de aeroporturi TSA din întreaga țară.

Autoritățile spun că „permisul fizic nu va dispărea niciodată deoarece nu toate unitățile acceptă actele de identitate mobile”.

MVD lansează, de asemenea, un instrument pe care companiile îl pot folosi pentru a accepta acte de identitate mobile în Montana: aplicația Montana Mobile ID Verifier.

Aplicația poate fi descărcată fie pe un dispozitiv Android, fie pe un iPhone și permite companiilor să verifice vârsta titularului unui act de identitate mobil.

Divizia de Vehicule Motorizate din Montana le reamintește șoferilor că ar trebui să dețină în continuare un permis de conducere obișnuit, mai ales dacă călătoresc în afara statului.

Permisul de conducere digital din Montana este opțional și poate fi descărcat gratuit de toți șoferii autorizați.

Permisul auto din Apple Wallet este mai sigur decât purtarea unui card fizic, care se poate pierde ușor sau ar putea dezvălui informații personale unor indivizi periculoși.

ID-urile digitale din Apple Wallet nu afișează alte informații personale decât numele. Dacă atingeți butonul (i) pentru a obține mai multe informații, apoi atingeți Informații despre permisul de conducere, iPhone-ul cere o autentificare Face ID sau Touch ID pentru a vedea lucruri precum adresa, data nașterii, înălțimea, culoarea ochilor, numărul ID și asa mai departe.

Arizona

California

Colorado

Georgia

Hawaii

Maryland

Ohio

Statele și teritoriile care au promis că vor sprijini acest sistem

Connecticut

Iowa

Kentucky

Mississippi

Montana

New Mexico

Oklahoma

Puerto Rico

Utah

Virginia

Virginia de Vest