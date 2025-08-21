Limitarea bonusurilor pentru angajații care administrează fonduri europene a fost adoptată joi, în cadrul unei hotărâri de Guvern. Documentul stabilește plafoane clare pentru stimulentele salariale și introduce un set de criterii după care acestea vor fi acordate. Oficialii au explicat că se urmărește creșterea performanței și eficientizarea procesului de utilizare a banilor europeni. Potrivit Executivului, sistemul va funcționa doar pe bază de rezultate măsurabile și verificabile.

Măsura prevede că stimulentele financiare nu pot depăși 30% din salariul de bază al fiecărui angajat. Decizia a fost comunicată de Guvern, care a transmis că sumele se vor calcula lunar, în funcție de performanță. Potrivit instituției, bonusurile nu vor mai putea fi acordate arbitrar, ci doar după o evaluare obiectivă.

Executivul a subliniat că acest plafon se aplică uniform pentru toți angajații eligibili. Limitarea vizează atât personalul de conducere, cât și pe cel de execuție implicat direct în gestionarea fondurilor europene. Măsura are ca scop transparentizarea procesului și stimularea unor rezultate concrete.

Într-un comunicat transmis de Guvern se arată clar că:

„Aceste stimulente se acordă pe bază de performanţă, conform a şase criterii măsurabile, care reflectă activităţi concrete şi rezultate obiectiv evaluabile. Cuantumul lunar brut al stimulentelor se va stabili în limita a 30% din salariul de bază, în urma evaluării activităţilor corespunzătoare criteriilor cuantificabile”.

Executivul a stabilit șase criterii clare care vor sta la baza evaluării angajaților. Primul vizează progresul în procesul de închidere a programelor europene aflate în desfășurare. Indicatorul urmărește respectarea termenelor și gradul de finalizare a proiectelor.

Al doilea criteriu privește nivelul de lansare a apelurilor de proiecte pentru programele gestionate de MIPE. Se va analiza rapiditatea și corectitudinea procedurilor aplicate. Raportarea acestui indicator va fi făcută periodic, pentru a se asigura respectarea planificării.

Un alt criteriu important este raportul dintre valoarea contractelor elaborate sau avizate și alocările de fonduri europene. Acest element are rolul de a reflecta gradul de utilizare a banilor disponibili. Conform hotărârii, performanța va fi măsurată prin comparație cu obiectivele stabilite.

În lista de criterii se regăsește și valoarea autorizată a cheltuielilor eligibile pentru programele europene, raportată la ținta fixată. Astfel, se urmărește eficiența în procesul de verificare și autorizare a cheltuielilor. Angajații vor fi evaluați în funcție de nivelul atins comparativ cu obiectivele oficiale.

De asemenea, un alt indicator are în vedere sumele transmise Comisiei Europene pentru programele aflate în derulare. Raportarea va fi făcută la obiectivele stabilite pentru perioada respectivă. Acest criteriu vizează atât respectarea termenelor, cât și nivelul sumelor transferate.

Ultimul criteriu este legat de numărul documentelor întocmite de angajați. Printre acestea se numără rapoarte, studii, acte normative, proceduri, note, analize, documente de programare și sisteme informatice. Evaluarea se va face în baza volumului și calității documentațiilor elaborate.

Criteriile de acordare a stimulentelor vor fi:

progresul în procesul de închidere a programelor europene aflate în derulare;

gradul de lansare a apelurilor de proiecte din programele gestionate de MIPE;

raportul dintre valoarea contractelor elaborate/avizate/aprobate și alocările fondurilor europene;

valoarea autorizată a cheltuielilor eligibile pentru programele europene, raportată la ținta stabilită;

valoarea sumelor transmise Comisiei Europene pentru programele derulate, raportată la obiectivele perioadei;

numărul documentelor elaborate (rapoarte, studii, acte normative, proceduri, note, analize, documente de programare și sisteme informatice).

Executivul a precizat că modalitatea exactă de evaluare va fi stabilită printr-un ordin emis de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Acest act normativ va reglementa pașii concreți pentru aplicarea măsurii. Ordinul va detalia și modul de raportare a rezultatelor obținute de fiecare angajat.

Astfel, procedura va deveni un instrument standard pentru evaluarea performanței. Ministerul va fi responsabil de implementarea mecanismului și de monitorizarea permanentă a rezultatelor. Autoritățile susțin că doar prin aplicarea unor criterii clare stimulentele vor reflecta activitatea reală a personalului.

Prin această hotărâre, Guvernul dorește să asigure un control mai strict asupra bonusurilor acordate. Implementarea se va face gradual, după adoptarea ordinului de ministru, iar evaluarea se va realiza periodic. Executivul susține că măsura va contribui la creșterea transparenței și la utilizarea eficientă a fondurilor europene.