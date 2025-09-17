Dacia aduce pe piața din România un nou model! Este vorba despre versiunea Pick-Up a modelului Duster, o variantă cu dublă cabină ce oferă patru locuri și este dezvoltată în colaborare cu Romturingia, unul dintre cei mai importanți carosieri din țară.

Modelul poate fi comandat începând de astăzi, 17 septembrie și dispune de versiuni hibride, prețurile pornind de la 25.983 euro fără TVA.

Duster Pick-Up este disponibil în șapte culori: Sandstone, Lichen Kaki, Terracota Brown, Glacier White, Schiste Grey, Pearl Black și Cedar Green.

Constructorul a subliniat că vehiculul este conceput ca un model versatil, potrivit atât pentru transportul de persoane, cât și pentru mărfuri, având o capacitate de încărcare de până la 430 kg.

Dacia a precizat că deschiderea largă a oblonului, cu un sistem de acționare simplu și practic, facilitează accesul la bena de 1.050 mm x 1.000 mm, prevăzută cu două șine metalice laterale și patru inele de ancorare pentru fixarea mărfurilor.

Cabina dublă include patru locuri, pasagerii din spate beneficiind de cotieră centrală, o premieră pentru acest model.

Duster Pick-Up este disponibil în trei variante de echipare – Expression, Extreme și Journey – și în două versiuni de motorizare, Hybrid 140 și Mild-hybrid 130 4×4, ambele conforme normei Euro 6.

Modelul omologat N1, pentru transportul de mărfuri, integrează numeroase sisteme de siguranță, precum airbag-uri frontale și laterale pentru șofer și pasager, ABS cu repartitor electronic al forței de frânare, ESP cu funcție anti-patinaj, frânare automată de urgență, sistem de asistență la demarajul în rampă, coborârea pantei, recunoașterea semnelor de circulație, avertizare pentru depășirea vitezei, asistență pentru păstrarea benzii de deplasare, avertizare pentru unghiul mort și cameră multi-view.

Romturingia SRL, cu sediul în Câmpulung Muscel, colaborează cu Renault Group din 2013 și este specializată în producția, conversia și amenajarea de caroserii pentru autovehicule, reprezentând astfel cheia transformării Duster-ului în versiunea utilitară Pick-Up.