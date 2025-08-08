Fiabilitatea este tot mai căutată de șoferii care își doresc un vehicul pe care se pot baza, fără să investească sume mari în reparații. Într-un peisaj auto dominat de scumpiri și inflație, alegerea unei mașini second-hand bune devine o misiune dificilă.

Un mecanic american cunoscut pentru expertiza sa și-a exprimat opinia despre cele mai fiabile autoturisme disponibile sub 11.000 de euro, atrăgând atenția asupra unor modele adesea neglijate, dar foarte fiabile.

Fiabilitatea este un factor determinant pentru românii care aleg să investească într-o mașină second-hand. Într-o perioadă în care costurile carburantului sunt în creștere, iar inflația lovește din plin buzunarele șoferilor, tot mai mulți optează pentru vehicule care rezistă în timp fără vizite dese la service.

Scotty Kilmer, un mecanic american cu peste 50 de ani de experiență și milioane de urmăritori online, a realizat un top cu cele mai bune trei mașini second-hand care pot fi cumpărate sub pragul de 11.000 de euro.

Aceste modele sunt descrise ca „comori ascunse”, în special pentru durabilitatea lor și costurile reduse de întreținere, informează cei de la Ziarul Românesc.

Fiabilitatea este garantată în cazul Toyota RAV4, un SUV care ocupă primul loc în topul întocmit de Kilmer. Mecanicul american susține că modelul este aproape imposibil de stricat și menționează că propriul său RAV4, fabricat în 2015, funcționează perfect după ani întregi de utilizare.

„Nu am văzut niciodată această mașină stricându-se”, afirmă Kilmer într-un interviu pentru publicația britanică Express.

Statistici recente de la Warranty Solutions Group confirmă afirmațiile sale: doar 9,68% dintre proprietari au raportat defecțiuni la acest model.

În Europa, prețurile pentru versiunile mai vechi de RAV4 încep de la 9.000 de euro, ceea ce le face extrem de accesibile în raport cu durabilitatea dovedită.

Fiabilitatea este un avantaj și în cazul modelelor electrice, iar Nissan Leaf oferă un punct de intrare rentabil în acest segment. Pentru cei care doresc să treacă la mobilitatea electrică fără să cheltuiască o avere, Leaf este o alegere logică. Modelele din prima generație se găsesc chiar și sub 5.000 de euro.

Un studiu efectuat de WhatCar? a clasat Leaf pe locul al doilea din 18 modele electrice testate, cu un scor de 95,6% în ceea ce privește fiabilitatea.

Cu toate că autonomia bateriei la versiunile mai vechi este mai mică decât la noile modele, pentru deplasările zilnice în oraș este suficientă. În plus, întreținerea unui vehicul electric presupune costuri mult mai mici pe termen lung, oferind un avantaj clar pentru utilizatorii urbani.

Fiabilitatea este remarcată și în cazul Dacia Duster, o alegere inspirată pentru familiile care caută un vehicul spațios la un preț mic.

Deși nu oferă un interior premium, Dacia Duster se distinge printr-un portbagaj extrem de generos, de peste 1.500 de litri cu scaunele rabatate.

„Este ideal pentru bagaje, echipamente sportive sau chiar pentru mutări”, subliniază Kilmer, care evidențiază raportul foarte bun între utilitate și costuri.

Conform unui raport al WhatCar?, Duster a fost evaluat cu calificativul „bun” la fiabilitate, o performanță peste a unor modele mai scumpe, precum Ford Puma. Acest lucru o face o alternativă solidă pentru cei care vor o mașină care să răspundă nevoilor zilnice fără probleme tehnice constante.