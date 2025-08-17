Mașini second-hand care te fac să pari un miliardar

De asemenea, administrează site-ul Cars and Bids, așa că știe foarte bine valorea mașinilor second-hand. Recent, el a scris despre cele mai bune mașini second-hand ieftine, care lasă impresia că au ca proprietar un miliardar.

Sfatul lui DeMuro este să optezi pentru o mașină de bază în tonuri de gri (albă, argintie, gri sau neagră) cu jante standard, gardă la sol standard și fără modificări precum stopurile înnegrite.

Iată patru dintre cele mai ieftine mașini second-hand pe care le poți cumpăra, potrivit motorbiscuit.

DeMuro evidențiază modelul V70 ca fiind break-ul suprem, o mașină practică, dar elegantă, care se integrează în rândul publicului cu avere netă mare. Asta pentru că Volvo a fost mult timp mașina de lux cu inginerie avansată și siguranță, destinată publicului bogat.

Majoritatea modelelor V70 s-au vândut cu motoare cu cinci cilindri, aspirate natural sau turbo, și sunt apreciate pentru durabilitatea lor.

După cum spune DeMuro: „Puteți cumpăra un Volvo V70 break la mâna a doua cu vreo șase mii de dolari. Și dacă ajungeți într-o zonă cu oameni foarte bogați, oamenii vor crede că sunteți unul dintre ei, dar care știe valoarea unui dolar”.

DeMuro mai spune că aceste break-uri evită stigmatul reprezentat de mașinile ostentative.

Mercedes-Benz E-Class wagon reprezintă discreția. Este deținut în mod obișnuit de familii înstărite care preferă funcționalitatea în locul extravaganței.

De obicei, propulsate de un motor V6 de 3,5 litri cu tracțiune integrală 4MATIC, aceste break-uri au o reputație solidă pentru luxul pe care îl oferă. DeMuro notează: „Mai vechi, ieftine, aș spune că, dacă vorbim despre anii 2000 până la jumătatea anilor 2010, acestea sunt mașini cu prețuri cuprinse între 7.000 și 12.000 de dolari”.

Seria 5 F10 este o berlină rafinată, discretă, dar premium, cu opțiuni precum motoare cu șase cilindri turbo sau un V8 twin-turbo la modelul 550i. DeMuro o numește o mașină clasică de zi cu zi, pentru „un tip bogat respectabil”. Și, spre deosebire de un Seria 3 sau un Z4, reputația acestei berline mari nu a fost pătată de adolescenții care se uită prea mult la ”Fast & Furious”.

DeMuro subliniază: „Poți obține un F10 Seria 5, nu un M5, ci doar un F10 Seria 5 obișnuit, destul de ușor, pentru 6.000 până la 11.000 de dolari.”

Pur și simplu nu vă așteptați la perfecțiune. DeMuro avertizează: „Sunt nesigure, vreau să fiu clar. Practic, fiecare mașină de pe această listă este nesigură.”

D3 A8 are un design modern și o reputație de sedan de lux pentru cunoscători, multe dintre ele fiind dotate cu un motor V8 fiabil de 4,2 litri și tracțiune integrală quattro. Este elegant și subtil, preferat de cei care își doresc ceva sofisticat, fără strălucire.

„Un D3, un D3 A8 este o mașină cu un preț cuprins între 9.000 și 14.000 de dolari. Sunt șocant de ieftine”. DeMuro numește Audi ”sedanul discret al omului gânditor.