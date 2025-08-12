Fluxurile de numerar trebuie raportate conform unui formular nou introdus, care acoperă atât Trezoreria Statului, cât și instituțiile de credit. Ministerul Finanțelor a revizuit procedurile din modulul destinat completării, depunerii și validării formularelor privind situațiile financiare ale instituțiilor publice.

Definiția „persoanei înrolate” în sistem a fost clarificată pentru a elimina interpretările diferite. Formularul „Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit” se completează trimestrial și anual, incluzând date despre disponibilități, plăți, încasări și mișcări de numerar. Acesta devine obligatoriu pentru toate entitățile din sectorul public, indiferent de mărimea lor.

Fluxul de numerar urmărește banii care intră și ies dintr-o afacere – bani primiți ca taxe, venituri din investiții sau venituri din vânzări și bani cheltuiți precum facturi, state de plată sau achiziții.

Mai mulți bani care vin decât ies sunt fluxul de numerar pozitiv și un indicator cheie al puterii afacerii și al potențialului de creștere.

Instituțiile publice vor beneficia de un termen suplimentar de 10 zile după data-limită de depunere pentru transmiterea formularelor rectificative. Această regulă nu se aplică raportului „Plăți restante și situația numărului de posturi”.

Corectarea documentelor se face prin exportarea fișierului XML din sistem, modificarea acestuia și reîncărcarea în platforma Forexebug. Măsura a fost gândită pentru a reduce erorile și pentru a oferi mai multă flexibilitate instituțiilor care gestionează volume mari de date financiare.

Ordinul introduce un set nou de reguli privind validarea automată a formularelor, grupate pe verificări lunare, trimestriale și anuale. Aceste verificări depind de existența și corectitudinea altor documente conexe.

Dacă este depus un formular rectificativ, sistemul invalidează automat rapoartele corelate, obligând instituția să le retrimită. Această procedură urmărește coerența datelor și eliminarea discrepanțelor între documente.

Platforma Forexebug va putea genera automat rapoarte privind situațiile financiare individuale și consolidate, exprimate în lei, cu două zecimale. Modelele standard vor fi disponibile pentru descărcare în „Punctul Unic de Acces” al Ministerului Finanțelor.

Instituțiile publice trebuie să se asigure că valorile din sistem corespund exact cu documentele în format tipărit. Această măsură are scopul de a facilita verificările și de a reduce diferențele între suportul electronic și cel pe hârtie.

Potrivit Ministerului Finanțelor, schimbările implementate au rolul de a crește acuratețea datelor raportate și de a corela formularele între ele.

Prin validarea automată se dorește reducerea semnificativă a erorilor și asigurarea unei evidențe clare asupra fondurilor publice.

„Modificările urmăresc creșterea acurateței datelor raportate, corelarea formularelor între ele și reducerea erorilor prin implementarea unui sistem de validare automată, care să asigure o evidență clară a fluxurilor financiare din sectorul public”, precizează instituția.

Acest proces este văzut ca un pas esențial spre transparența completă a mișcărilor de bani în instituțiile publice.