Fostul premier și lider PSD, Victor Ponta, a declarat că noul său partid se va adresa celor care doresc să se simtă cu adevărat reprezentați și care aspiră la normalitate.

El a spus că PSD se află într-un declin istoric și a sugerat că formațiunea sa ar putea atrage o parte din electoratul nemulțumit al social-democraților.

Fostul premier a spus că PSD s-a prăbușit în sondaje și traversează cea mai dificilă perioadă din istoria sa. El a explicat că, dacă partidul rămâne „prizonierul actual”, schimbarea va deveni inevitabilă.

În opinia sa, mulți români caută un lider care să-i reprezinte și să aibă un discurs echilibrat într-o lume instabilă.

„PSD s-a prăbușit în sondaje, înregistrând cel mai slab scor din istoria sa. Dacă PSD rămâne prizonierul actual, da, categoric da. E necesară o schimbare, dacă nu o fac eu … sigur, nu plec nicăieri. Sunt foarte mulți oameni care vor să voteze pe cineva care să-i reprezinte și să fie și normal la cap, într-o lume care a cam înnebunit”, a spus acesta.

Victor Ponta a vorbit și despre competiția internă din PSD, spunând că, într-un congres corect, Titus Corlățean ar obține mai multe voturi decât Sorin Grindeanu. El a adăugat că are discuții cu mulți membri ai PSD și că aceștia ar susține schimbarea la vârful partidului.

„Dacă ar fi congresul corect, Corlățean l-ar bate foarte tare pe Grindeanu. L-ar bate toți pesediștii, vorbesc cu ei”, a spus fostul premier.

Întrebat despre zvonurile potrivit cărora l-ar sprijini, de fapt, pe Titus Corlățean, Victor Ponta a negat aceste informații. El a spus că și-ar fi dorit să fie implicat, însă nu se află în spatele candidaturii acestuia.