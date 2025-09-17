Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, în prezent consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a lansat un avertisment public legat de tranzacția prin care FrieslandCampina ar intenționa să vândă brandul Napolact grupului maghiar Bonafarm.

El a afirmat că această mutare nu reprezintă doar o simplă achiziție comercială, ci o potențială amenințare la adresa securității naționale a României, solicitând autorităților intervenția de urgență pentru analizarea și, dacă este cazul, blocarea tranzacției.

Napolact, unul dintre cele mai importante branduri românești din industria lactatelor, deține două unități de producție în Cluj-Napoca și Târgu Mureș și are aproximativ 400 de angajați. FrieslandCampina, actualul proprietar, ar intenționa să vândă compania grupului Bonafarm, condus de omul de afaceri Sándor Csányi.

Informația a stârnit dezbateri publice încă din august, când deputatul PSD Remus Lăpușan avertiza că fermierii români ar putea pierde principala piață de desfacere pentru lapte dacă noul proprietar ar decide să importe materie primă din alte state, inclusiv din Ungaria.

Sándor Csányi este considerat unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Ungaria și un apropiat al premierului Viktor Orban. Pe lângă controlul asupra grupului Bonafarm, acesta este președinte al OTP Bank și are o influență puternică în cadrul MOL, companie energetică strategică în Europa Centrală și de Est.

El ocupă și poziții internaționale, fiind vicepreședinte UEFA și FIFA.

Burduja a subliniat că Csányi are relații economice strânse cu Republica Populară Chineză, în calitate de co-președinte al Consiliului de Afaceri Chino-Maghiar.

În plus, Sándor Csányi este menționat pe liste internaționale ca susținător indirect al regimului rus. El a primit deja acuzații de implicare în activități economice care favorizează interesele Rusiei.

Sebastian Burduja a transmis că o investiție realizată de Bonafarm nu poate fi evaluată ca o simplă decizie de afaceri a unei companii private, ci ca o potențială extensie a strategiei unui stat ale cărui politici au intrat frecvent în conflict cu principiile Uniunii Europene.

În acest sens, el a cerut Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) să demareze o anchetă amănunțită și a sugerat respingerea oficială a cererii de autorizare a tranzacției.

„O investiție realizată de Bonafarm în România nu poate fi evaluată ca o simplă decizie de afaceri a unei companii private, ci trebuie analizată ca o potențială extensie a strategiei unui stat ale cărui politici au intrat frecvent în conflict cu principiile Uniunii Europene și interesele naționale ale României”, afirmă liberalul.

Burduja a avertizat că preluarea Napolact ar putea genera dezechilibre în piața agroalimentară românească, prin tratament preferențial și concurență neloială.

Mai mult, el a atras atenția că promovarea simbolului „Ungariei Mari” la competiții sportive, susținută de Csányi în calitate de președinte al Federației Maghiare de Fotbal, are un potențial destabilizator, putând alimenta tensiuni interetnice și afectând stabilitatea socială.

Conform legislației naționale și regulamentelor europene, producătorii majori din industria agroalimentară sunt considerați parte a infrastructurii critice. Burduja a subliniat că, din acest motiv, o astfel de tranzacție trebuie tratată cu maximă prudență, pentru a preveni orice fel de risc.