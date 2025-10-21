Sebastian Burduja și-a început mesajul cu un apel la încredere în potențialul energetic al României:

„Adevărul iese la iveală întotdeauna, prieteni. România are gaz. Mult gaz. Nu depinde de nimeni. Are tehnologie. Are investitori. Are tot ce-i trebuie!”

Fostul ministru afirmă că țara noastră dispune de toate resursele pentru a-și asigura independența energetică, însă, „de fiecare dată când suntem pe punctul de a deveni independenți energetic, apar campanii uriașe. Scumpe. Plătite cu bani grei.”

El a adăugat că astfel de campanii ar fi finanțate de „ONG-uri care spun că luptă pentru mediu, dar care cheltuie pe reclame mai mult decât partidele mari la un loc.”

În postarea sa, Burduja citează „date publice” potrivit cărora Greenpeace România ar fi cheltuit, într-un singur an, 4,3 milioane de lei, în timp ce din donații în România ar fi strâns doar 900 de lei.

„Potrivit datelor publice, Greenpeace România a cheltuit mai mult pe propagandă politică decât PNL, PSD și AUR. Doar USR i-a depășit! Și da — au cheltuit bani și pentru mine. Ce onoare! Mi-au pus poza pe Magazinul Cocor, mi-au cerut demisia… doar pentru că am avut curajul să apăr gazele românești din Marea Neagră.”

Fostul ministru a continuat: „Știți cât au strâns din donații în România într-un an? Nouă sute de lei! Doar 900 de lei! Atât cred românii că merită Greenpeace. Știți cât au cheltuit într-un an? 4,3 milioane de lei! Deci 99,98% din banii lor vin din afara țării. Curat murdar.”

Burduja a ridicat și o serie de întrebări retorice: „Cine se teme de gazul românesc? Cine vrea să țină România dependentă? Eu nu cred în coincidențe. Eu cred în fapte.”

Sebastian Burduja a subliniat că, în perioada mandatului său de ministru, a fost demarat proiectul Neptun Deep, cel mai important zăcământ de gaze naturale al României din Marea Neagră:

„Ca ministru, am dat drumul proiectului Neptun Deep, și anul acesta deja a început forajul în Marea Neagră.”

El consideră că acest pas reprezintă începutul independenței energetice a țării și a transmis un mesaj de determinare: