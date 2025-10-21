„România are gaz. Mult gaz. Nu depinde de nimeni”
Sebastian Burduja și-a început mesajul cu un apel la încredere în potențialul energetic al României:
„Adevărul iese la iveală întotdeauna, prieteni. România are gaz. Mult gaz. Nu depinde de nimeni. Are tehnologie. Are investitori. Are tot ce-i trebuie!”
Fostul ministru afirmă că țara noastră dispune de toate resursele pentru a-și asigura independența energetică, însă, „de fiecare dată când suntem pe punctul de a deveni independenți energetic, apar campanii uriașe. Scumpe. Plătite cu bani grei.”
El a adăugat că astfel de campanii ar fi finanțate de „ONG-uri care spun că luptă pentru mediu, dar care cheltuie pe reclame mai mult decât partidele mari la un loc.”
Burduja: „Greenpeace România a cheltuit mai mult pe propagandă politică decât PNL, PSD și AUR”
În postarea sa, Burduja citează „date publice” potrivit cărora Greenpeace România ar fi cheltuit, într-un singur an, 4,3 milioane de lei, în timp ce din donații în România ar fi strâns doar 900 de lei.
„Potrivit datelor publice, Greenpeace România a cheltuit mai mult pe propagandă politică decât PNL, PSD și AUR. Doar USR i-a depășit! Și da — au cheltuit bani și pentru mine. Ce onoare! Mi-au pus poza pe Magazinul Cocor, mi-au cerut demisia… doar pentru că am avut curajul să apăr gazele românești din Marea Neagră.”
Fostul ministru a continuat: „Știți cât au strâns din donații în România într-un an? Nouă sute de lei! Doar 900 de lei! Atât cred românii că merită Greenpeace. Știți cât au cheltuit într-un an? 4,3 milioane de lei! Deci 99,98% din banii lor vin din afara țării. Curat murdar.”
Burduja a ridicat și o serie de întrebări retorice: „Cine se teme de gazul românesc? Cine vrea să țină România dependentă? Eu nu cred în coincidențe. Eu cred în fapte.”
„România poate fi independentă energetic”
Sebastian Burduja a subliniat că, în perioada mandatului său de ministru, a fost demarat proiectul Neptun Deep, cel mai important zăcământ de gaze naturale al României din Marea Neagră:
„Ca ministru, am dat drumul proiectului Neptun Deep, și anul acesta deja a început forajul în Marea Neagră.”
El consideră că acest pas reprezintă începutul independenței energetice a țării și a transmis un mesaj de determinare:
„Cu cât deranjăm mai tare, cu atât înseamnă că facem bine. Energia noastră este libertatea noastră. Și vă promit, prieteni: mă voi bate până la capăt pentru energia României. Alături de voi. Nu vom lăsa pe nimeni să ne țină în lanțuri. Înainte, împreună. Pentru România.”