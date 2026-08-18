Lovitură pentru șoferii din România. RCA-ul s-a scumpit cu până la 56% de la începutul anului
SURSA FOTO: Dreamstime - RCA, CASCO
RCA-ul continuă să se scumpească în România, după ce toate companiile de asigurări au operat majorări ale tarifelor. De la începutul anului, creșterile diferă semnificativ de la un asigurător la altul și ajung, în anumite cazuri, la peste 50%. Evoluția prețurilor a intrat și în atenția Băncii Naționale a României, în contextul impactului pe care asigurările îl pot avea asupra inflației.
RCA-ul s-a scumpit la toate companiile de asigurări
RCA-ul are tarife mai mari la toate companiile de asigurări, însă amploarea scumpirilor diferă considerabil în funcție de asigurător. Comparativ cu începutul acestui an, majorările sunt cuprinse între 3,5% și 56%, în timp ce creșterea medie calculată la nivelul pieței se situează în jurul valorii de 14%.
Raportarea la tarifele practicate anul trecut indică diferențe și mai mari. În anumite situații, prețurile polițelor obligatorii de răspundere civilă auto au ajuns să fie de două ori mai ridicate.
Prima medie a ajuns de la 1.025 de lei la aproximativ 1.600 de lei
Cele mai accentuate majorări sunt înregistrate chiar de liderul pieței RCA, companie care are peste 2,5 milioane de clienți. În cazul acesteia, prima medie a urcat de la 1.025 de lei în ianuarie la aproximativ 1.600 de lei în luna iulie.
Costurile cele mai ridicate sunt suportate de șoferii tineri din marile orașe care conduc autoturisme cu putere mare. Pentru conducătorii auto încadrați într-un profil de risc ridicat, prețul unei polițe obligatorii poate ajunge la 4.000 sau chiar 5.000 de lei.
Vârsta, localitatea și puterea mașinii influențează prețul poliței
Diferențele dintre tarife sunt vizibile și atunci când sunt comparate profiluri distincte de șoferi. Vârsta conducătorului auto, localitatea în care este înmatriculată mașina, puterea acesteia și clasa bonus-malus sunt printre elementele care influențează suma finală achitată pentru asigurare.
Un șofer în vârstă de 40 de ani din București, care conduce un autoturism cu o putere de 130 de kilowați și este încadrat în clasa bonus B5, ajunge să achite aproape 3.000 de lei pentru poliță.
În schimb, pentru un conducător auto cu vârsta de peste 60 de ani, domiciliat în provincie și care deține o mașină cu o putere de aproximativ 100 de kilowați, costul se situează în jurul valorii de 1.500 de lei.
BNR urmărește efectul scumpirii RCA asupra inflației
Creșterea tarifelor pentru asigurările auto obligatorii a intrat și în atenția Băncii Naționale a României, pe fondul evoluției generale a prețurilor. BNR avertizează că scumpirea polițelor pune presiune asupra ratei inflației și poate contribui la o nouă creștere a acesteia.
Evoluția RCA este relevantă pentru dinamica prețurilor deoarece costul asigurărilor este luat în calcul în structura indicelui prețurilor de consum. Majorările înregistrate pe această piață se pot reflecta astfel în indicatorii utilizați pentru măsurarea inflației.
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