România, printre țările UE unde vacanțele s-au scumpit cel mai mult. Prețurile pachetelor de vacanță au crescut cu 11,9% într-un singur an

Prețurile pachetelor de vacanță din Uniunea Europeană au fost cu 3,2% mai mari în august 2026 față de aceeași lună din 2025, evoluție care a coincis cu rata generală a inflației, de 3,2%. În schimb, prețurile transportului aerian de pasageri au scăzut cu 0,4%, rămânând cu mult sub rata generală a inflației.

Atât prețurile pachetelor de vacanță, cât și cele ale transportului aerian de pasageri au înregistrat fluctuații importante începând din ianuarie 2025. Prețurile biletelor de avion au avut cele mai mari variații. În aprilie 2025, acestea au crescut cu 13,7% față de aceeași lună a anului precedent, pentru ca în luna următoare să scadă cu 3,2%.

Fluctuațiile au continuat și în 2026. Prețurile transportului aerian au început anul cu o scădere de 2,9%, urmată de o reducere accentuată, de 4,7%, în aprilie. În mai a fost înregistrată o creștere importantă, de 8,1%, iar în lunile următoare au urmat majorări moderate, în comparație cu aceleași luni din 2025.

În cazul pachetelor de vacanță, prețurile au fost cu 8,3% mai mari în ianuarie 2025 și cu 8,0% mai mari în februarie 2025 față de aceleași luni ale anului precedent. Ulterior, ritmul anual de creștere a prețurilor a avansat lent. În aprilie 2025, prețurile au atins din nou un nivel ridicat, cu o creștere de 7,7%, conform datelor Eurostat.

Între iunie și octombrie 2025, prețurile pachetelor de vacanță s-au apropiat de rata inflației, după care au început să crească din nou. La fel ca în cazul biletelor de avion, prețurile pachetelor de vacanță au scăzut în aprilie 2026, cu 0,5%, însă au recuperat în lunile următoare.

În august 2026, cele mai mari creșteri ale prețurilor transportului aerian au fost înregistrate în Grecia, unde acestea au urcat cu 16,3% față de august 2025, și în Irlanda, cu 14,4%.

Cea mai mare reducere a fost înregistrată în Slovacia, de 61,2%. În celelalte țări în care prețurile au scăzut, variațiile au fost cuprinse între 15,8% în Spania și 0,9% în Lituania.

În aceeași lună, cele mai mari creșteri ale prețurilor pachetelor de vacanță au fost înregistrate în Belgia, unde acestea au urcat cu 16,2% față de august 2025. Portugalia a urmat cu o creștere de 14,3%, apoi Suedia, cu 12,8%, Lituania, cu 12,3%, și România, cu 11,9%.

În schimb, patru țări din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi ale prețurilor pachetelor de vacanță în august 2026. Estonia a avut cea mai mare reducere, de 21,1%, urmată de Spania, cu 5,2%, Italia, cu 4,8%, și Irlanda, cu 0,4%.