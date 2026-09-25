Prețuri carburanți vineri, 25 septembrie. Benzina și motorina s-au scumpit înainte de weekend. Lista noilor tarife

Prețuri carburanți vineri, 25 septembrie. Platforma PretCarburant a publicat datele privind prețurile înregistrate de carburanți în România în ziua de vineri, 25 septembrie. Benzina standard și motorina standard au înregistrat noi creșteri față de ziua precedentă, în timp ce prețul mediu al GPL-ului a rămas neschimbat.

Potrivit datelor publicate de PretCarburant, benzina standard are o medie națională de 10,04 lei pe litru, calculată pe baza prețurilor de la 1.331 de stații. Cele mai mici și cele mai mari valori înregistrate la nivel național se situează între 9,94 și 10,13 lei pe litru.

Comparativ cu ziua precedentă, prețul mediu al benzinei standard a crescut cu 1 ban pe litru, echivalentul unei majorări de 0,1%. Față de 30 iunie, creșterea ajunge la 138 de bani pe litru, respectiv 15,9%.

În cazul motorinei standard, media națională este de 10,96 lei pe litru, pe baza datelor colectate din 1.332 de stații. Prețurile se încadrează între 10,79 și 11,05 lei pe litru.

Motorina s-a scumpit cu 1 ban pe litru, adică 0,1%, față de ziua precedentă. Comparativ cu nivelul înregistrat la 30 iunie, creșterea este de 174 de bani pe litru, ceea ce reprezintă 18,9%.

Pentru GPL, media națională este de 4,71 lei pe litru, datele fiind disponibile pentru 314 stații. Prețurile variază între 4,59 și 4,99 lei pe litru. Față de ziua precedentă, prețul mediu a rămas neschimbat, cu o variație de 0%. Comparativ cu 30 iunie, GPL-ul este mai scump cu 16 bani pe litru, respectiv cu 3,5%.

Carburant Medie națională Min – Max vs ieri vs 30 iunie Benzină standard · 1331 stații 10,04 lei 9,94 – 10,13 +1 ban (+0,1%) +138 bani (+15,9%) Motorină standard · 1332 stații 10,96 lei 10,79 – 11,05 +1 ban (+0,1%) +174 bani (+18,9%) GPL · 314 stații 4,71 lei 4,59 – 4,99 neschimbat (0%) +16 bani (+3,5%)

Cele mai mici prețuri consemnate vineri, 25 septembrie, sunt disponibile la stații Socar.

Pentru benzina standard, cel mai mic preț este de 9,94 lei pe litru, la Socar, în Suceava.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț este de 10,79 lei pe litru, tot la Socar, în Suceava.

Pentru GPL, cel mai mic preț este de 4,59 lei pe litru, la Socar, în 1 Decembrie, județul Ilfov.

În București, prețul mediu este de 10,03 lei pe litru pentru benzină și 10,96 lei pe litru pentru motorină. La Cluj-Napoca, benzina are un preț mediu de 10,04 lei pe litru, iar motorina costă în medie 10,97 lei pe litru.

În Timișoara, media este de 10,04 lei pe litru pentru benzină și 10,96 lei pe litru pentru motorină. La Iași, benzina ajunge la o medie de 10,06 lei pe litru, în timp ce motorina are un preț mediu de 10,99 lei pe litru.

În Constanța, atât prețul mediu al benzinei, cât și cel al motorinei sunt de 10,04 lei, respectiv 10,96 lei pe litru. La Brașov, benzina costă în medie 10,03 lei pe litru, iar motorina 10,96 lei pe litru.

În Craiova, media pentru benzină este de 10,03 lei pe litru, iar pentru motorină de 10,95 lei pe litru. La Oradea, benzina are un preț mediu de 10,06 lei pe litru, iar motorina de 10,98 lei pe litru.

La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzina standard este înregistrată în Botoșani, unde prețul ajunge la 10,01 lei pe litru. Cea mai mare medie pentru benzină este în Călărași, la 10,06 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, cea mai mică medie se înregistrează în Gorj, la 10,93 lei pe litru, în timp ce cea mai mare medie este în Ilfov, la 10,98 lei pe litru.

În ceea ce privește petrolul Brent, cotația din 24 septembrie a fost de 107,03 dolari pe baril.

Față de cotația precedentă, prețul petrolului Brent a crescut cu 8,67 dolari pe baril. Comparativ cu valoarea de la 30 iunie, când petrolul Brent era cotat la 73,38 dolari pe baril, creșterea este de 45,9%.