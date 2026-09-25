Becul poate schimba factura la curent! Cât consumă un LED față de unul clasic? Toți românii trebuie să știe

Un bec aparent banal poate influența vizibil consumul de energie al unei locuințe, mai ales atunci când funcționează zilnic. Diferența dintre un LED și un bec incandescent se vede nu doar în puterea consumată, ci și în factura de electricitate. Iată cum se calculează consumul și cât se poate economisi anual.

Un bec LED poate furniza aceeași cantitate de lumină ca unul incandescent, însă folosind o putere electrică mult mai mică. Înlocuirea unui bec clasic de 60 W cu unul LED de aproximativ 6-11 W poate reduce consumul pentru acel punct de iluminat cu peste 80%. Economia efectivă depinde de eficiența produsului și de numărul de ore în care acesta este utilizat.

Alegerea unei surse de iluminat presupune compararea mai multor caracteristici tehnice, de la cantitatea de lumină emisă și eficiența energetică până la durata de utilizare și nuanța luminii. Comparația trebuie făcută între surse care oferă un flux luminos apropiat.

Un bec incandescent de 60 W furnizează, în mod obișnuit, aproximativ 800 de lumeni, în timp ce un LED poate asigura un nivel comparabil folosind între 5,9 și 10,5 W, potrivit datelor publicate de Departamentul American al Energiei. Intervalul este orientativ și se referă la anumite produse certificate, astfel că puterea poate varia în funcție de model.

Dacă este ales, de exemplu, un LED de 9 W care produce aproximativ 800 de lumeni, acesta consumă 9 kWh în 1.000 de ore de funcționare. În același interval, varianta incandescentă de 60 W utilizează 60 kWh. Diferența este de 51 kWh, echivalentul unei reduceri de 85%.

Lumenul (lm) este unitatea de măsură care indică cantitatea de lumină emisă de un bec și, implicit, cât de puternic luminează acesta. Departamentul american al Energiei estimează că tehnologia LED poate folosi cu până la 90% mai puțină energie și poate avea o durată de funcționare de până la 25 de ori mai mare decât iluminatul incandescent tradițional. Aceste valori reprezintă limite orientative și nu constituie performanțe garantate pentru orice produs.

Energia facturată se măsoară în kilowați-oră, prescurtat kWh. Pentru determinarea consumului, puterea becului exprimată în wați se înmulțește cu numărul de ore de funcționare, iar rezultatul se împarte la 1.000. Astfel, un produs de 10 W lăsat aprins timp de 100 de ore consumă 1 kWh. În aceleași condiții, un bec incandescent de 60 W ajunge la un consum de 6 kWh.

Puterea înscrisă pe ambalaj indică ritmul în care sursa utilizează energia electrică. Aceasta nu trebuie confundată cu totalul înregistrat pe factură, care rezultă din puterea becului și durata efectivă de funcționare.

În perioada în care becurile incandescente dominau piața, consumatorii asociau frecvent valorile de 40, 60, 75 sau 100 W cu luminozitatea. Apariția tehnologiilor mai eficiente a făcut ca această comparație să nu mai fie suficientă.

Watul măsoară puterea electrică utilizată, în timp ce lumenul indică fluxul luminos, respectiv cantitatea de lumină emisă. Pentru alegerea unui înlocuitor potrivit trebuie urmărit mai întâi numărul de lumeni și apoi consumul necesar pentru obținerea acelui nivel de iluminare.

Un bec incandescent de 40 W furnizează aproximativ 450 de lumeni, unul de 60 W ajunge la circa 800 de lumeni, iar modelele de 75 W și 100 W corespund unor valori de aproximativ 1.100, respectiv 1.600 de lumeni.

În cazul variantelor LED, Departamentul american al Energiei indică intervale orientative de 4,5-7 W pentru 450 de lumeni, 5,9-10,5 W pentru 800 de lumeni, 9,5-14 W pentru 1.100 de lumeni și 10,5-18 W pentru 1.600 de lumeni. Valorile pot diferi în funcție de eficiența și construcția fiecărui produs.

Pentru un bec utilizat cinci ore în fiecare zi, durata anuală de funcționare ajunge la 1.825 de ore. În aceste condiții, modelul incandescent de 60 W consumă 109,5 kWh, iar un LED de 9 W consumă aproximativ 16,43 kWh.

Înlocuirea becului incandescent cu LED generează astfel o economie de aproape 93 kWh pe an pentru fiecare sursă de iluminat. Calculul presupune că ambele produse furnizează o cantitate comparabilă de lumină și sunt folosite în aceleași condiții.

Valoarea economisită pe factură poate fi estimată prin înmulțirea diferenței de consum cu prețul final achitat pentru fiecare kWh. La un tarif ipotetic de 1 leu/kWh, economia ar fi de aproximativ 93 de lei pe an. Calculul este orientativ și nu include eventualele componente fixe ale facturii.

Rezultatul se modifică proporțional cu durata utilizării. Dacă becul este aprins numai două ore pe zi, diferența anuală va fi mai mică. Într-o încăpere iluminată opt sau zece ore pe zi, avantajul utilizării unui model mai eficient din punct de vedere energetic devine mai important.

Becul incandescent produce lumină prin încălzirea unui filament până la o temperatură foarte ridicată. O parte importantă din energia consumată este eliberată sub formă de căldură, și nu de lumină vizibilă. Becurile LED funcționează diferit, folosind diode electroluminiscente, componente semiconductoare care emit lumină atunci când sunt traversate de curent electric. Această tehnologie permite obținerea unui flux luminos comparabil cu cel al unui bec tradițional, dar la o putere considerabil mai mică.

Un bec LED degajă, în general, mai puțină căldură decât unul incandescent, însă nu rămâne neapărat rece în timpul funcționării. Carcasa și componentele electronice se pot încălzi, iar temperatura ridicată acumulată în corpurile de iluminat închise poate influența performanța și durata de utilizare a produsului. În cazul unor astfel de instalații, trebuie verificată compatibilitatea indicată pe ambalaj sau în fișa tehnică.

Unele modele LED permit reglarea intensității luminoase, însă această funcție nu este disponibilă automat pentru toate produsele. Pentru utilizarea unui variator, becul trebuie să fie marcat drept „dimmable” sau „dimabil” și să fie compatibil cu instalația electrică respectivă.

În Uniunea Europeană, sursele de lumină sunt încadrate pe o scară de la A, clasa cu cea mai mare eficiență energetică, până la G. Eticheta energetică indică atât clasa în care este încadrat produsul, cât și consumul acestuia în regim de funcționare, exprimat în kWh la 1.000 de ore. Sistemul actual este reglementat prin Regulamentul delegat (UE) 2019/2015.

Codul QR de pe eticheta imprimată pe ambalaj permite consultarea modelului în Registrul european al produselor pentru etichetare energetică, EPREL. În această bază de date pot fi verificate informații precum fluxul luminos, temperatura de culoare și tipul soclului.

Consumul redus nu este singurul element care diferențiază cele două tehnologii. Sursele LED au, în general, o durată de utilizare mai mare și necesită, prin urmare, înlocuiri mai rare. În cazul acestei tehnologii, durata utilă nu este raportată neapărat la momentul în care produsul încetează complet să funcționeze.

Departamentul american al Energiei, prin informațiile publicate pe energy.gov, explică faptul că longevitatea unui LED este descrisă, de regulă, prin numărul de ore după care acesta mai emite 70% din fluxul luminos inițial. Pentru produsele de bună calitate, instituția indică o durată estimată de 30.000-50.000 de ore sau chiar mai mult.

Durata efectivă de utilizare depinde însă de mai mulți factori, printre care calitatea componentelor, numărul ciclurilor de pornire și oprire, temperatura de funcționare și modul în care este disipată căldura. Din acest motiv, costul total al unei surse de iluminat trebuie evaluat atât în funcție de energia consumată, cât și de frecvența cu care produsul trebuie înlocuit.