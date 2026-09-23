Cum activarea facturii electronice susține educația și poate reduce factura clienților PPC Energie. Panouri fotovoltaice pentru școli, energie pentru tine (P)

Trecerea la factura electronică este, pentru majoritatea clienților, un gest practic, administrativ; aleg să o primească pe e-mail sau SMS, în locul variantei pe hârtie. PPC Energie a mers mai departe și a extins beneficiile atât pentru clienți, care pot obține un bonus de energie activă, cât și pentru mii de copii din minimum 15 școli din țară care vor primi, pentru locurile în care învață, panouri fotovoltaice cu ajutorul furnizorului de energie electrică.

Activează factura electronică

Alege să primești factura în format electronic, prin e-mail sau SMS.

PPC alocă o sumă pentru școli

Pentru fiecare activare eligibilă, PPC Energie contribuie la proiectul prin care vor fi echipate cu sisteme fotovoltaice minimum 15 școli din România.

Tu intri în tragerea la sorți

Poți câștiga un bonus de energie activă, în limita a 150 kWh pe lună, timp de 12 luni.

Intră aici https://www.ppcenergy.ro/campanie/panouri-fotovoltaice-pentru-scoli-energie-pentru-tine/ pentru toate detaliile campaniei și regulament.

Campania „Panouri fotovoltaice pentru școli, energie pentru tine” a început în septembrie și va dura până pe 28 februarie 2027, în parteneriat cu Asociația pentru Valori în Educație (AVE), organizația care a contribuit la selectarea școlilor beneficiare.

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat selectate pentru echiparea cu sisteme fotovoltaice se află în județele Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Gorj, Ilfov și Timiș.

Pentru fiecare client care activează factura electronică prin e-mail sau SMS și o menține activă timp de minimum 6 luni consecutive, PPC Energie contribuie la dotarea școlilor beneficiare cu sisteme fotovoltaice și sisteme de stocare în baterii. Compania își propune să echipeze minimum 15 școli până la 30 septembrie 2027, iar numărul poate crește până la 20, în funcție de câte facturi electronice sunt activate pe durata campaniei.

Clienții care activează factura electronică în perioada campaniei intră automat în tragerea la sorți pentru un bonus la componenta de energie activă, în limita a 150 kWh pe lună, timp de 12 luni. În fiecare lună de campanie vor fi extrași câte 100 de câștigători.

În campanie intră clienții casnici PPC Energie, titulari ai unui contract activ de furnizare a energiei electrice și/sau gazelor naturale, care nu au avut factura electronică activată înainte de 1 septembrie 2026, precum și clienții noi care își activează factura electronică la semnarea contractului. Un client existent cu mai multe locuri de consum se califică pentru concurs în momentul în care activează factura electronică pentru cel puțin unul dintre acestea, indiferent dacă celelalte locuri aveau deja serviciul activat înainte de campanie. Premiul este alocat per cod de plată, astfel încât un client poate câștiga cu mai multe coduri de plată distincte, câte o șansă pentru fiecare loc de consum eligibil.

Fiecare sistem instalat cuprinde o centrală fotovoltaică de 10 kWp și o baterie de stocare cu o capacitate de 15 kW, cu montaj inclus, la care se adaugă consultanță pentru obținerea statutului de prosumator al școlii respective.

Un sistem fotovoltaic instalat direct la sediul unei școli reduce dependența acesteia de rețeaua publică pentru o parte din consumul propriu. Bateria de stocare asociată permite folosirea energiei produse și în afara orelor de soare, iar statutul de prosumator, obținut cu asistență de specialitate, permite școlii să valorifice surplusul de energie produs.

Cum se activează factura electronică ? Din contul myPPC, web sau mobil, în secțiunea „Contul meu”, opțiunea „Factura electronică”.

De pe www.ppcenergy.ro , pe pagina campaniei „Panouri fotovoltaice pentru școli, energie pentru tine”: https://www.ppcenergy.ro/campanie/panouri-fotovoltaice-pentru-scoli-energie-pentru-tine/,

Prin apel la call center: 021.9977 (tarif normal, apelabil din România și din străinătate), de luni până vineri, 8:00-20:00.

Într-un magazin PPC.

Condițiile complete de participare și regulamentul oficial al campaniei „Panouri fotovoltaice pentru școli, energie pentru tine” sunt disponibile pe https://www.ppcenergy.ro/campanie/panouri-fotovoltaice-pentru-scoli-energie-pentru-tine/, unde clienții pot urmări și progresul echipării școlilor.