PPC Energie anunță modificări pentru 17 septembrie. Ce trebuie să știe clienții din București, Ilfov și Giurgiu

Clienții PPC Energie din București, Ilfov și Giurgiu trebuie să țină cont de modificarea programului magazinelor companiei în data de joi, 17 septembrie 2026. Unitățile se vor închide mai devreme, însă serviciul de call-center va funcționa după programul obișnuit. Activitatea magazinelor va reveni la normal începând de a doua zi.

În București și județul Ilfov, magazinele PPC Energie vor funcționa joi, 17 septembrie, numai până la ora 13:00.

Clienții care doresc să meargă la un magazin pe bază de programare trebuie să țină cont de un interval și mai scurt. Programările vor fi disponibile până la ora 12:30.

În județul Giurgiu, magazinele companiei își vor încheia activitatea la ora 12:00, iar vizitele efectuate pe bază de programare vor fi disponibile până la ora 11:30.

Programul obișnuit va fi reluat vineri.

Modificarea nu afectează serviciul de call-center. Clienții pot lua legătura cu un consultant PPC Energie la numărul 021.9977, apelabil din România și din străinătate la tarif normal.

Serviciul funcționează de luni până vineri, în intervalul 08:00–20:00, cu excepția sărbătorilor legale.

Prin intermediul acestuia, clienții pot obține informații despre facturi, sold sau contract și pot activa servicii precum factura electronică.

Clienții au în continuare la dispoziție variantele de plată online, debit direct, transfer bancar sau aplicația myPPC.

Pentru plata în numerar pot fi utilizate automatele self-pay amplasate în magazinele PPC Energie din București și din zece județe: Arad, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Timiș și Tulcea.

Plățile pot fi efectuate și prin rețelele unor magazine partenere. În majoritatea magazinelor PPC Energie este disponibilă și plata cu cardul prin POS.

Prin aplicația myPPC, clienții pot primi și achita facturile de energie electrică sau gaze naturale, pot transmite indexul și își pot verifica balanța de plată.

Tot prin intermediul platformei sunt disponibile ofertele comerciale, iar clienții existenți sau potențiali pot transmite online solicitări pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice sau a gazelor naturale.