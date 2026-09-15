Date BNR.România se apropie de 235 de miliarde de euro datorie externă. Creștere de peste 6,4 miliarde

Datoria externă totală a României a continuat să crească în primele șapte luni ale anului 2026 și a ajuns la 234,879 miliarde de euro la finalul lunii iulie. Față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2025, creșterea este de peste 6,4 miliarde de euro. Datele Băncii Naționale a României arată, în același timp, o creștere semnificativă a datoriei externe pe termen scurt, care a avansat cu peste 4,5 miliarde de euro.

Potrivit datelor BNR, datoria externă totală se situa la 234,879 miliarde de euro la 31 iulie 2026, față de 228,463 miliarde de euro la sfârșitul anului trecut.

Rezultă astfel o creștere de 6,416 miliarde de euro în primele șapte luni ale anului, echivalentă cu aproximativ 2,8%.

Din totalul înregistrat la finalul lunii iulie, datoria externă, fără instrumentele de natura investiției directe, era de 181,207 miliarde de euro, în creștere de la 176,940 miliarde de euro la 31 decembrie 2025.

Creditele intra-grup aferente investițiilor directe au ajuns, la rândul lor, la 53,672 miliarde de euro, comparativ cu 51,523 miliarde de euro la sfârșitul anului trecut.

O creștere mai accentuată se observă în cazul datoriei externe pe termen scurt. Aceasta a ajuns la 52,669 miliarde de euro la 31 iulie 2026, de la 48,148 miliarde de euro la finalul anului trecut.

În numai șapte luni, datoria externă pe termen scurt a crescut astfel cu 4,521 miliarde de euro, respectiv cu aproximativ 9,4%.

Datoria externă pe termen lung a avut o evoluție mai temperată. Soldul acesteia a crescut de la 180,315 miliarde de euro la 31 decembrie 2025 la 182,210 miliarde de euro la sfârșitul lunii iulie 2026. Avansul a fost, așadar, de 1,895 miliarde de euro.

Datele BNR arată că datoria externă a administrației publice a ajuns la 127,451 miliarde de euro, comparativ cu 125,622 miliarde de euro la finalul anului 2025. Creșterea înregistrată în această perioadă a fost de 1,829 miliarde de euro.

În structura datoriei administrației publice, titlurile de natura datoriei reprezentau 86,096 miliarde de euro, iar împrumuturile însumau 25,112 miliarde de euro.

Datoria externă aferentă altor sectoare a crescut de la 33,177 miliarde de euro la 35,005 miliarde de euro, în timp ce în cazul societăților care acceptă depozite, exclusiv banca centrală, soldul a urcat de la 14,967 miliarde la 15,525 miliarde de euro.

Serviciul datoriei externe s-a ridicat la 55,740 miliarde de euro în perioada ianuarie-iulie 2026. Din această sumă, 42,953 miliarde de euro au fost aferente datoriei pe termen scurt, iar 12,787 miliarde de euro datoriei pe termen lung.

BNR precizează că rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 15,7% în perioada ianuarie-iulie 2026, comparativ cu 18,4% în anul 2025.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a fost de 5,7 luni la 31 iulie 2026, în scădere de la 6 luni la 31 decembrie 2025.

Totodată, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare ale BNR a coborât la 91,4%, de la 104,4% la sfârșitul anului trecut.