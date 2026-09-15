Grindeanu îl atacă pe Bolojan după ce România a coborât 12 locuri în clasamentul competitivității: „Măsuri economice dezastruoase”

România a înregistrat una dintre cele mai puternice deteriorări ale poziției sale în clasamentul global al competitivității, coborând 12 locuri față de anul precedent. Țara noastră se află acum pe poziția 61 dintre cele 70 de economii evaluate de Institutul Internațional pentru Dezvoltarea Managementului (IMD). Rezultatele au provocat o reacție dură din partea lui Sorin Grindeanu, care consideră că politicile economice ale Guvernului condus de Ilie Bolojan au contribuit la pierderea de competitivitate.

Poziția României în evaluarea internațională a competitivității s-a deteriorat considerabil într-un interval de un an. Coborârea cu 12 poziții plasează România pe locul 61 dintr-un total de 70 de economii analizate.

Sorin Grindeanu a folosit rezultatul pentru a critica strategia economică a premierului Ilie Bolojan. Liderul PSD susține că mediul de afaceri avea nevoie de măsuri care să încurajeze investițiile și competitivitatea, în locul majorării poverii fiscale și al creșterii costurilor suportate de companii.

„Efectul măsurilor economice dezastruoase luate de Bolojan este că România a fost depășită de țări precum Kenya în clasamentul mondial al competitivității! Am căzut 12 locuri în clasamentul competitivității globale doar într-un singur an! An în care firmele românești au primit nu măsuri de sprijin pentru a face față concurenței globale, ci creșteri de taxe și prețuri-record la energie, gaze și combustibili”, a scris Sorin Grindeanu, marți, pe rețelele sociale.

În mesajul său, liderul social-democrat a făcut trimitere și la propunerile economice prezentate de PSD în urmă cu un an. Acesta susține că partidul a propus atunci stimulente fiscale destinate atragerii unor investiții noi, însă premierul nu ar fi preluat aceste soluții.

„S-a împlinit exact un an de când PSD a anunțat un plan cu soluții pentru repornirea economiei, bazat pe stimulente fiscale masive pentru investiții noi. De atunci și până azi interesul lui Bolojan pentru acest subiect a fost ZERO!”, afirmă liderul PSD.

Grindeanu invocă și pozițiile ocupate de alte economii în clasamentul IMD pentru a argumenta că România pierde teren inclusiv în raport cu state din regiune.

„Acum, ajungem să ne batem cu Botswana, Nigeria și Namibia, fiindcă state din regiune – precum Bulgaria sau Polonia – sunt deja în fața noastră”, a mai spus Grindeanu.

Mesajul liderului PSD se transformă, în final, într-un atac direct la adresa modului în care Ilie Bolojan gestionează economia. Grindeanu susține că o politică axată predominant pe reduceri de cheltuieli nu poate asigura dezvoltarea economiei și cere o orientare mai puternică spre susținerea companiilor românești.