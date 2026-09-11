USR-iștii nu se dau duși de la guvernare: Ghinion! Ce mesaj au transmis celor din PSD

Miniștrii USR au transmis că informațiile potrivit cărora Guvernul ar urma să demisioneze sunt false. Reprezentanții formațiunii au respins astfel scenariul unei demisii iminente și au precizat că miniștrii și secretarii de stat ai USR își continuă activitatea.

USR a lansat, totodată, critici la adresa PSD, pe fondul informațiilor apărute vineri despre o posibilă plecare a Guvernului. Formațiunea susține că scenariul demisiei nu se confirmă și că reprezentanții săi continuă să lucreze.

„Baronii PSD s-au bucurat puțin astăzi: Guvernul își dă demisia, anunțau surse. Ghinion! Miniștrii USR și secretarii de stat sunt și astăzi la muncă. Și, în timp ce PSD ne târăște reformele prin instanțe și încearcă să blocheze în justiție fiecare decizie care le taie din privilegii și sinecuri, noi mergem înainte. Chiar și într-o situație extrem de grea, în care am fost aduși după ce PSD-iștii au părăsit guvernarea fără să aibă nimic de pus în loc”, au scris reprezentanții USR pe social media.

Formațiunea a precizat și că miniștrii săi nu intenționează să demisioneze. USR susține că actuala situație politică nu a fost provocată de reprezentanții săi și că activitatea guvernamentală trebuie să continue.

Reprezentanții USR au afirmat că este necesară găsirea unei soluții pe termen lung, dar au susținut că acest lucru nu presupune oprirea activității statului. Poziția transmisă de partid este că miniștrii și secretarii de stat trebuie să își continue munca în perioada actuală.

„Nu noi am cauzat această criză și este necesară o soluție pe termen lung, dar nu se poate opri țara în loc până atunci. Este nevoie și de oameni care să muncească, nu doar de unii care să clevetească. Nu abandonăm România într-un moment greu”, au scris cei de la USR.

Mesajul formațiunii vine după ce, vineri, au circulat mai multe informații despre o posibilă demisie a premierului interimar Ilie Bolojan. Potrivit scenariului vehiculat, plecarea sa de la conducerea Guvernului ar fi fost legată de demisia tuturor miniștrilor PNL și USR.

Conform informațiilor prezentate în acest scenariu, Ilie Bolojan ar fi condiționat demisia sa de plecarea din Guvern a miniștrilor celor două formațiuni. Informațiile au alimentat astfel ipoteza unei schimbări la nivelul conducerii Executivului.

Scopul unei eventuale demisii ar fi fost, potrivit scenariului vehiculat vineri, forțarea președintelui României, Nicușor Dan, să facă o nominalizare pentru funcția de premier.

În acest context, USR a transmis că informațiile privind demisia Guvernului nu se confirmă și că reprezentanții partidului își continuă activitatea. Mesajul formațiunii a fost transmis după apariția zvonurilor privind o plecare a premierului interimar și a miniștrilor PNL și USR.

Reprezentanții USR au legat poziția lor de continuarea activității miniștrilor și secretarilor de stat, în pofida situației politice descrise ca fiind dificilă. Formațiunea a respins astfel informațiile despre o demisie iminentă și a precizat că nu intenționează să își retragă miniștrii din Guvern.

Scenariul privind demisia premierului interimar Ilie Bolojan și a miniștrilor PNL și USR a fost astfel contracarat de mesajul transmis de reprezentanții USR, care au precizat că miniștrii și secretarii de stat ai partidului sunt în continuare la muncă.