Noi fragmente de drone, descoperite pe litoral. Ce au găsit echipele EOD

Mai multe incidente legate de fragmente de drone au fost raportate joi, 11 septembrie, în zona litoralului românesc și în apropierea frontierei cu Ucraina. Potrivit unei informări transmise vineri de Ministerul Apărării Naționale (MApN), autoritățile au intervenit pentru identificarea, evaluarea și neutralizarea obiectelor descoperite pe uscat și în Marea Neagră.

La ora 13:30, în zona Câșla Vădanei, județul Tulcea, situată între Sulina și Sfântu Gheorghe, o echipă EOD a MApN a evaluat două fragmente provenite de la o dronă aeriană. Obiectele au fost găsite pe plajă și au fost verificate de specialiști.

În urma evaluării, militarii au stabilit că cele două fragmente nu aveau încărcătură explozivă. Operațiunea a avut loc după identificarea obiectelor în zona de coastă, în apropierea localităților Sulina și Sfântu Gheorghe.

Un alt incident a fost semnalat la Periteașca, tot în județul Tulcea. Două fragmente de drone au fost descoperite pe plajă în jurul orei 09:30 de Poliția de Frontieră, iar ulterior obiectele au fost verificate de autoritățile competente.

Potrivit MApN, unul dintre fragmentele identificate la Periteașca conținea încărcătură explozivă. Acesta a fost neutralizat în siguranță de o echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații (SRI).

Cel de-al doilea fragment descoperit pe plajă nu a fost menționat ca prezentând aceeași caracteristică. Obiectul a fost preluat de Garda de Coastă pentru verificări și gestionare.

Incidentele raportate pe litoral au continuat și în a doua parte a zilei. La ora 16:00, o navă comercială a semnalat prezența a două fragmente de dronă în apele Mării Negre, la aproximativ 46 de mile marine est de Midia.

Fragmentele au fost recuperate de o navă de patrulare a Gărzii de Coastă. După verificări, autoritățile au stabilit că obiectele recuperate din apă nu reprezentau un pericol pirotehnic.

Un alt caz a fost raportat în zona Edighiol-Periboina, în județul Constanța. Acolo, operațiunile au început după ce Garda de Coastă a semnalat prezența unui obiect suspect, care urma să fie identificat și evaluat de specialiști.

În timpul operațiunilor de identificare, echipa EOD a MApN a observat din elicopter resturile a patru drone aeriene. Printre fragmentele descoperite se afla și o dronă-interceptor care avea explozibil la bord.

Resturile au fost verificate de specialiști, iar elementele care necesitau intervenția echipelor specializate au fost gestionate potrivit procedurilor aplicate în astfel de situații. „Toate elementele au fost puse în siguranță și neutralizate”, precizează MApN.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că intervențiile au fost realizate împreună cu celelalte structuri ale statului implicate în identificarea și gestionarea obiectelor provenite de la drone.

„MApN acționează integrat alături de celelalte structuri ale statului pentru protejarea spațiului aerian și neutralizarea rapidă a oricăror amenințări”, a mai transmis ministerul.

Incidentele raportate pe 11 septembrie se adaugă altor situații în care fragmente de drone au fost descoperite în zona litoralului românesc. În ultimele săptămâni, mai multe astfel de obiecte au fost găsite în diferite stațiuni de pe litoral.

Unele dintre fragmente au ajuns pe țărm după ce au fost aduse de valuri. În aceste situații, obiectele descoperite au fost evaluate de autorități pentru a se stabili dacă prezintă riscuri și pentru a fi luate măsurile necesare.

În cele mai multe cazuri menționate de autorități, fragmentele de drone descoperite pe litoral nu au prezentat un pericol pentru populație.

Intervențiile din 11 septembrie au inclus atât verificarea unor fragmente fără încărcătură explozivă, cât și neutralizarea unor obiecte care aveau explozibil la bord. Operațiunile au fost desfășurate în județele Tulcea și Constanța, precum și în zona maritimă din apropierea litoralului.